L’interprète de “Bad Romance” Lady Gaga et aussi créatrice de l’album Chromática, son dernier album l’a honorée aux côtés de la marque cookie Aération lancement de son édition “Chromatique“, qu’il a promu sur son compte Instagram officiel où il est devenu extrêmement populaire, non seulement sur l’application mais également sur d’autres réseaux sociaux.

Twitter regorge de photographies et de mèmes réalisés en l’honneur de Lady Gaga qui ne cesse de surprendre par sa créativité et son naturel pour faire ses propres promotions, qui deviennent immédiatement une tendance, quoi qu’elle fasse.

Peut-être que beaucoup s’attendaient à ce qu’en publiant du contenu lié à leur édition spéciale de cookies, il le fasse de manière spectaculaire, tout comme il le fait habituellement pour chacun des projets auxquels il participe.

Cependant, la chanteuse s’est uniquement consacrée au partage d’une vidéo où elle était allongée de son lit, portant des vêtements confortables et n’étant pas très bien soignée comme beaucoup l’auraient espéré, dans le cadre de la promotion de “Chromática”, son sixième album studio, la société et son Ils ont décidé de lancer cette édition que pour leurs “monstres” c’est ainsi qu’ils disent affectueusement à leurs fans, ils ont immédiatement couru les acheter.

Lady Gaga Elle a été caractérisée comme une femme extrêmement extravagante par son travail, son style unique est venu révolutionner l’industrie de la musique ainsi que les paroles de ses chansons.

Il y a quelques heures, la chanteuse et actrice a partagé cette vidéo, qui compte jusqu’à présent plus de deux millions de likes, dans le service de micro-blogging, son nom et le mot Oreo ont immédiatement commencé à devenir tendance.

La seule chose dont j’ai besoin dans ma vie en ce moment est l’Oreo Chromatica de mon employeur Lady Gaga. “

Lady Gaga n’a eu qu’à ouvrir un paquet d’Oreo pour être à la mode. ICONIQUE la dame vraiment “.

Rapidement, ses followers ont commencé à avoir des réactions différentes car certains s’attendaient à une plus grande promotion de son album “Chromática”, d’autres ont simplement été surpris par le fait que Lady Gaga est apparu comme ça, bien que certains pensent que c’est dû à sa fibromyalgie c’est une maladie subie par l’interprète de “Alejandro”, c’est un état de douleur chronique, les personnes qui en souffrent ressentent plus de douleur que la normale, cela provoque d’autres symptômes comme la fatigue et la douleur dans tout le corps.

Le 26 mai 2020 était le lancement de “Chromática”, c’était au milieu d’une pandémie, c’est pourquoi Lady Gaga n’a pas fait la promotion appropriée comme dans ses albums précédents, c’est pourquoi ses followers sont très impatients d’entendre elle.

Ce qui les a également très enthousiasmés, c’est le fait qu’ils ont réalisé que cette collaboration donne lieu à leur collaboration avec BLACKPINK intitulée “Sour Candy”, ils sont peut-être sur le point de sortir la vidéo officielle ou de nous donner plus de nouvelles par rapport à ce single.

Le dessin du sac “Oreo Chromática” est rose, dans la partie centrale on trouve le mot “Lady Gaga” en or, au-dessus de son nom le mot Oreo, entre les lettres de la chanteuse donne Je vais montrer le contenu de l’emballage, les cookies sont orange et le remplissage est vert.

Il ne fait aucun doute que le nom de Lady Gaga L’écouter devient tout de suite une tendance, surtout quand il lance un produit, single ou ce qu’il promeut, c’est sûr qu’il deviendra vite populaire, pour l’instant ses fans vont continuer à attendre un peu pour en savoir plus sur son album.

