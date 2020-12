Lance la liste TikTok des meilleures vidéos de 2020 Un an en 60 sec! | AP

Cette année a été complètement différente des autres et de l’application de TIC Tac J’ai acquis une grande renommée grâce à la quarantaine, car des millions de personnes l’ont rejoint et maintenant, quelques jours avant la fin de ce 2020, j’ai sélectionné les meilleures vidéos.

Du patinage au rythme de Fleetwood Mac à l’apprentissage d’une chorégraphie de Cardi B qui berce sa r3taguiardia, les utilisateurs de TikTok sont devenus vraiment créatifs en une année de pandémie avec de nouvelles chansons, danses et mèmes en aussi peu que 60 secondes ou moins.

La plateforme vidéo a partagé aujourd’hui sa liste des Top 100 des vidéos, créateurs et tendances aux États-Unis en 2020, récapitulant ainsi une année de vidéos virales qui ont parfois servi de distraction nécessaire en période tumultueuse.

Ce sont des vidéos qui ont apporté de la joie et de l’inspiration à des millions d’Américains en une année qui a été comme un tourbillon pour nous tous alors que nous essayions de le comprendre », a déclaré Kudzi Chikumbu, Community Creator Director pour TikTok.

Il est à noter que la plateforme a été largement associée à la génération Z et à la génération Y qui expérimentent les effets numériques de l’application, tels que les écrans verts, et bien sûr aussi aux influenceurs qui ont lancé une carrière grâce aux vidéos publiées.

Comme vous vous en souvenez peut-être, des chansons comme «Blinding Lights» de The Weeknd et «Savage Love» de Jason Derulo ont inspiré des défis de danse sur TikTok qui les ont placées parmi les chansons les plus utilisées sur l’application, ainsi que l’audacieux «WAP» de Cardi B et Megan. Toi étalon.

Il ne fait aucun doute que pour certains créateurs de TIC Tac, la pandémie a été une source d’inspiration pour se connecter avec d’autres utilisateurs.

En fait, le comédien Caitlin Reilly l’a utilisé pendant la quarantaine pour se moquer des collègues ennuyeux sur Zoom dans l’une des vidéos les plus populaires et le rappeur Curtis Roach a fait un hymne pendant des jours sans fin à la maison avec sa chanson et son mème «Bored in the House. ».

La deuxième vidéo la plus populaire était celle d’un homme de l’Idaho nommé Nathan Apodaca qui est devenu célèbre en chantant avec désinvolture «Dreams» de Fleetwod Mac alors qu’il faisait du skateboard sur une autoroute.

Il s’agit vraiment de capturer l’essence d’un moment. Ce que la génération Z appellerait une «ambiance immaculée» », a déclaré Chikumbu à propos de la vidéo d’Apodaca.

Cependant, la vidéo qu’il a le plus aimée TIC Tac c’est peut-être plus difficile à expliquer pour ceux qui n’ont pas utilisé l’application.

Bella Poarch, qui compte 45 millions de followers, a créé une vidéo simple mais adorable dans laquelle elle apparaît en synchronisation labiale tout en penchant la tête et en détournant les yeux sur les moments clés de la chanson.

Elle a continué à créer beaucoup plus de danses et d’expressions faciales et à lancer sa propre entreprise et à vraiment transformer son art dans sa carrière », a déclaré Chikumbu.

Et c’est que bien qu’elle s’adresse aux jeunes, Chikumbu a déclaré que la croissance de TikTok cette année avait amené la plate-forme à la culture populaire.

Vous pouvez voir toutes sortes de personnes, des adolescents aux étudiants avec leurs parents et grands-parents, faire des vidéos », dit-il. “Aujourd’hui, TikTok transcende vraiment les générations, en particulier cette année où les gens ont eu beaucoup de temps pour se lancer et non seulement regarder, mais goûter.”

TikTok a été lancé sous le nom de Douyin en Chine en septembre 2016 et a été introduit sur le marché étranger un an plus tard.Cependant, c’est jusqu’en 2018 que l’application a gagné en popularité et est devenue l’application la plus téléchargée aux États-Unis.

En fait, vous vous en souvenez peut-être, mais il y a quelques mois, le président des États-Unis a menacé d’interdire TIC Tac aux États-Unis dans les 45 jours si les négociations pour être rachetées par Microsoft ou une autre société «très américaine» échouent.

