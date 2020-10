Lancement de la collection Givenchy, Kim Kardashian en montre plus | INSTAGRAM

Avec le dos découvert, ne révélant qu’un fil rouge séduisant, la femme d’affaires et mondaine, Kim Kardashian, a été montrée posant la nouvelle tenue envoyée par ses amis de la marque exclusive de fabrication de textile “Givenchy”.

Au cours des dernières heures, Kim Kardashian a décidé de partager une série de trois photographies de son compte officiel à Instagram, qui a pris tous les regards de ses fervents admirateurs, dans le trio d’images on peut voir le modèle aussi, vêtu d’une incroyable robe noire et lisse, avec une grande ouverture dans le dos, qui descend là où il perd son honorable nom.

Causer le impact total que le prochain à remplir 4 décennies de vie est habitué, l’image a atteint un total de 4 millions 797 mille 841 “j’aime” dans l’application de capture instantanée, de même, la femme d’affaires a laissé un message pour le créateur De la pièce.

“WOW @matthewmwilliams ✨ Félicitations pour votre première collection @givenchyofficial! C’est une si belle collection. J’ai hâte de porter tous les looks que tu m’as envoyés !!! ”, a écrit Kardashian West à partir de son profil, reconnaissante pour les vêtements incroyables.

Il y a trois photographies surprenantes que la mannequin nous a partagées, dans la première d’entre elles, on peut la voir poser tandis que d’une main elle touche le mur blanc, qui contraste avec sa robe et son détail coquin au bout de sa jupe, avec ses cheveux raides. perché sur le côté, niché dans son épaule, arborant l’un de ses looks comportementaux emblématiques, qui fait partie de sa façon habituelle de créer des divertissements.

Le deuxième instantané nous montre Kim Kardashian accroupie, tout en secouant la tête pour faire bouger ses longs cheveux d’un côté à l’autre, de la même manière, le vêtement rouge séduisant est le protagoniste de l’image, car il se démarque plus que tout autre détail , encore plus que la grande taille des attributs du mondain.

Dans la troisième et dernière image, on peut apprécier la silhouette magnifique et esquissée de la fille presque d’anniversaire, de la même manière, ses cheveux raides et mobiles avec un dégradé de couleurs phénoménal, grâce à la position dans laquelle elle se trouve, on peut mieux apprécier le faire le vêtement exclusif.

La robe élégante a un superbe détail, ce qui en fait un vêtement unique, de la marque renommée, il a un coude découvert, ce qui, en plus d’être élégant, donne à la pièce textile une petite touche décontractée, facilitant le choix de ce vêtement pour diriger une sortie qui n’est peut-être pas si élégante.

Bien qu’il y ait un détail qui déroute certains utilisateurs, car, bien que Kim et ses sœurs soient reconnues pour devenir rapidement des icônes de la mode, quoi qu’elles décident d’utiliser, il est rapidement répété par d’autres artistes toutes sortes de gens.

A cette occasion, il semblerait que ce look ait été copié par Kim, c’est vrai, cette fois c’est Kim qui s’est inspirée d’un mannequin et actrice de renom pour confectionner sa tenue iconique, bien sûr, portant la belle robe Givenchy.

Il ne peut nier l’avoir fait, à moins d’avoir pris les photos avant et même des semaines plus tard, il a pris la décision de les publier, mais c’est Alexa Demie qui portait ce look, depuis juin, pour un tapis rouge.

Il est important de mentionner que, le créateur, était chargé d’apporter à plusieurs célébrités importantes des pièces uniques qui font partie de sa collection, en fait, Kylie a également reçu un paquet rempli de pièces exclusives.