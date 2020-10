Derryl Cousins, un ancien arbitre de la Ligue majeure de baseball qui a travaillé trois séries mondiales, est décédé, selon ESPN. Il avait 74 ans. Craig Cousins ​​a déclaré que son frère était décédé lundi après une bataille contre le cancer.

“Derryl a joué au baseball, puis est sorti de l’école et a eu quelques petits boulots et ça ne fonctionnait tout simplement pas pour lui. Il a obtenu de l’argent ensemble, a décidé qu’il essaierait de devenir arbitre et ça a juste cliqué pour lui, ” Craig Cousins ​​a déclaré: «Il aimait tout ce qu’il y a à être arbitre. Il adorait la vie. “Cousins ​​a fait ses débuts à la MLB en 1979 lors de la grève de l’arbitre. Il a pu rester arbitre jusqu’à la fin de la saison 2012. En plus de travailler trois séries mondiales, Cousins ​​a travaillé sept séries de championnats de la ligue, cinq série de division et trois All-Star Games.Lorsque la MLB a appris la nouvelle, elle a publié une déclaration.

“La MLB est profondément attristée par le décès de l’arbitre de la Major League Derryl Cousins ​​à 74 ans”, a déclaré la MLB. “Le Californien a travaillé près de 4500 matchs et trois World Series (88, 99, 05). Il était derrière le marbre pour le clincher des White Sox en 2005 et en 08 ASG au Yankee Stadium. Il y avait aussi un certain nombre de fans qui ont rendu hommage à l’arbitre de longue date.

“Le plus grand hommage que je puisse rendre à M. Cousins, et je le pense sincèrement, c’est que je n’ai jamais entendu parler de lui”, a écrit un fan. “Les vraiment grands arbitres font bien leur travail et passent sous le radar. RIP et condoléances à sa famille et à ses amis.” Un autre fan a évoqué les nombreux grands noms du baseball qui ont été perdus cette année.

“La famille du baseball en a perdu tellement de grands cette année”, a déclaré un autre utilisateur de Twitter. “Les uniformes de l’année prochaine seront recouverts d’écussons rappelant ceux que nous avons perdus. La saison prochaine devrait être consacrée à honorer tous les grands anciens avant qu’il ne soit trop tard.”

Comme mentionné, Cousins ​​a commencé la Série mondiale 2005 qui a vu les White Sox de Chicago remporter son premier championnat depuis 1917. Dans la première série mondiale de Cousins ​​(1988), les Dodgers de Los Angeles ont battu les Oakland Athletics en cinq matchs et le lanceur des Dodgers Orel Hershiser a été nommé MVP. La Série mondiale de 1999 était contre les Yankees de New York et les Braves d’Atlanta. Les Yankees ont remporté la série et les Braves ne sont pas revenus au classique de l’automne depuis.