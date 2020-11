Nous discutons également avec Oscar Mora, avocat de Kemper, qui nous a donné en exclusivité le statut du processus qui est suivi contre Christian.

Pourquoi jusqu’à présent pourraient-ils être présentés à un juge si la plainte est en place depuis mai?

Cela se produit en avril, la plainte est déposée auprès du ministère public et la pandémie est vécue. Le bureau du procureur du CDMX suspend toutes les activités d’expert en face à face. Cela a retardé l’intégration complète du portefeuille de recherche, qui prend de quatre à six mois. Si nous ajoutons la question de la pandémie, cela nous a pris plus de temps que prévu.

Maico Kemper et Christian Chávez. (Spécial)

Que se passe-t-il?

Demandez à l’une des parties, la victime, si elle souhaite parvenir à un accord. Nous avons déjà déclaré au procureur que nous ne voulions parvenir à aucun accord. Face à ce refus, il s’agit de demander une première audition devant un juge pénal. Devant le juge, un processus est officiellement institué avec l’ordonnance d’être lié au processus, des mesures de précaution sont établies et le développement se poursuit jusqu’à ce que le procès soit atteint.

Dans cette étape du procès, qui est la dernière étape, ce qui sera recherché est de parvenir à une condamnation contre Christian, ce qui entraînerait bien sûr une peine de prison.

Maico assure que c’est un mensonge qu’ils extorquent Christian …

Il n’y a même pas eu de rapprochement avec Christian. Ses avocats ne nous ont pas contactés; nous n’avons mis aucun montant. Je suis très honnête: cela peut être terminé par un accord, mais si Christian ou leurs avocats ne se sont pas approchés, notre travail est de continuer à intégrer le portefeuille d’investigation de manière à ne pas dépendre de la négociation qui peut être menée avec Christian.

Ce que Maico cherche à ce que justice soit faite; En fait, nous avons également eu des contacts avec le personnel de l’ambassade des Pays-Bas, qui suit également ce qui se passe avec leurs citoyens, et ils cherchent également à établir un processus le plus rapidement possible.

Le fait que Christian dire que vous avez été tenté d’extorquer de l’argent est absurde et faux. Je m’attendrais à une approche de leurs avocats car ils n’ont pas généré de contact et cela nous fait comprendre qu’ils ne veulent pas parvenir à un accord.

Quand aurait lieu cette première audition avec le juge?

Cela peut être avant le 26 décembre ou jusqu’en janvier; nous ne sommes pas certains. Le dossier est maintenant prêt à franchir cette étape judiciaire: qui demande l’audition? Le bureau du procureur Qui fixe la date de l’audience? Le tribunal. Lors de cette audition, sera abordée la question de la mesure de précaution, qui peut être d’une interdiction d’approcher la victime, d’une signature bihebdomadaire périodique par Christian devant les tribunaux, une garantie économique, l’interdiction de quitter le pays ou cela peut aller jusqu’à la détention préventive justifiée.

Christian Chávez. (Edgar Negrete / Clasos)

Acceptez-vous de parvenir à un accord pour ne pas aller au procès?

Nous avons toujours exprimé notre ouverture à toute approche avec la contrepartie. Il s’agira d’atterrir des propositions pour voir si cela intéresse Maico ou non. Jusqu’à présent, aucune demande n’a été faite.

Comment les dommages pourraient-ils être indemnisés?

La loi établit que la réparation du dommage doit être globale: elle doit non seulement couvrir la question monétaire, mais doit également couvrir les questions de non-répétition, d’excuses publiques, de traitement psychologique aux frais de l’autre partie, c’est-à-dire de Christian; (doit couvrir) le coût des conseillers juridiques. Vous devez tout inclure. En plus de la question monétaire, concernant les frais médicaux Maico, nous demanderions (que les) dépenses en matière de psychologie et des excuses publiques soient couvertes.

