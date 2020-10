John Condrone, également connu sous le nom de Johnny Meadows dans le monde de la lutte professionnelle, est décédé mardi des suites de complications du COVID-19, selon le Daily Times du Tennessee. Il avait 59 ans. Le Daily Times a rapporté que Meadows luttait contre le virus depuis septembre.

«La famille est très reconnaissante envers chacun de ses amis et le personnel de (Blount Memorial Hospital) qui a fourni tant de soins et de compassion», a déclaré le compte Facebook de Meadows. Meadows a commencé à lutter en 1981 pour la Southeastern Championship Wrestling et est connu pour son temps. à la WCW et il était considéré comme un talent de perfectionnement. Il a également fait des apparitions à la WWF (maintenant WWE), à l’ECW, à l’AWA, à la Smoky Mountain Wrestling, à la Georgia Championship Wrestling et à la NWA. l’industrie de la musique.

“John est un auteur-compositeur, interprète et auteur nominé aux Dove et aux Grammy Awards avec plus de 300 chansons à la radio, au cinéma et à la télévision”, déclare sa biographie via Comicbook.com. “Il a eu des coupures de chansons avec SONY, Disney, Lamon Records et bien d’autres. Ses numéros 1 incluent” If You Stole My Heart “de Kimberly Simon (qui était une vidéo Top Twenty CMT),” Bubba Claus “,” If The Heart ” Is Right “,” But Then “et” Since I Found You “. Il a enregistré plusieurs albums et a eu un énorme succès (plus de 130 000 vues) avec son clip musical parodique,” The Clintons Went Down To Georgia “” Il avait un Top 10 succès de la salsa latine avec «Rockin ‘That Beat» et un single de R & B «A Time Ago» avec plus de 47 000 000 de streams. »

COVID-19 a été un problème pour l’industrie de la lutte professionnelle. Au cours de l’été, la WWE a eu une épidémie de coronavirus et AEW a récemment eu des inquiétudes concernant le virus. On ne sait pas exactement combien de lutteurs de la WWE et de l’AEW ont été testés positifs au COVID-19, mais quelques-uns ont publiquement annoncé leur diagnostic.

“J’ai aussi été testé positif il y a quelques semaines, probablement presque un mois, je pense,” a déclaré la superstar de la WWE AJ Styles en septembre. “Je me sens pour les gens qui doivent faire face à ça. Mais je dois dire que je n’ai pas eu beaucoup de problèmes avec ça. J’espère que le Rock et sa famille, j’espère que tout le monde est en sécurité … C’est nul, ce n’est pas bon pour n’importe qui. ” Styles a poursuivi en disant qu’il était “l’un des plus chanceux” en ce qui concerne ses symptômes.