M. Javid a indiqué que le démocrate serait susceptible de faire fondre les tensions internationales et d’être un allié plus proche.

Il a déclaré que la promesse de M. Biden de rejoindre l’Organisation mondiale de la santé montrait sa volonté de coopérer à travers le monde.

M. Javid a également suggéré qu’une présidence Biden améliorerait les chances de la Grande-Bretagne d’un accord commercial favorable avec les États-Unis.

Il a suggéré qu’une série de tarifs imposés sur les marchandises par Donald Trump aurait rendu plus difficile la signature d’un accord.

L’ancien chancelier a également déclaré qu’il s’attendait à ce que M. Biden tente de dissiper les tensions internationales au profit de la Grande-Bretagne.

M. Javid a déclaré à l’émission Sophy Ridge On Sunday de Sky News: «Je pense qu’il y a beaucoup de croisements, beaucoup d’intérêts mutuels – bien plus que jamais avec une administration Trump.

«Si vous regardez trois ou quatre des plus grands problèmes actuellement, la pandémie, par exemple, il la prendra certainement plus au sérieux, comme nous le faisons.

«Il a déjà dit qu’il allait rejoindre l’Organisation mondiale de la santé.

«Nous présiderons le G7 l’année prochaine, par exemple. Cela signifie que nous pouvons travailler sur un plan de relance mondial avec un homme à la Maison Blanche qui est un multilatériste, qui comprend la nécessité d’une action combinée au niveau international et, en matière de commerce, Joe Biden croit au libre-échange – Donald Trump était un protectionniste .

«Ensuite aussi, par exemple, en ce qui concerne le changement climatique – nous accueillerons l’année prochaine la plus grande et très importante conférence sur le changement climatique au monde, nous la présiderons et, maintenant, avec le nouveau chef de la House, nous aurons quelqu’un qui voudra travailler avec nous pour amener le changement. »

Lorsqu’on lui a demandé si un accord aurait été plus facile sous Trump, il a répondu: «Pas du tout. En fait, je pense qu’un accord commercial avec Joe Biden est beaucoup plus probable.

«Regardons les preuves, regardons ce que Donald Trump a réellement fait lorsqu’il était au pouvoir en matière de commerce avec le Royaume-Uni.

«Il a imposé des tarifs sur l’aluminium britannique, l’acier britannique, le whisky écossais – qui non seulement nuisent aux Américains en termes de prix plus élevés, mais qui coûtent également des emplois ici au Royaume-Uni.

«Le président Trump est un protectionniste, il a été très clair à ce sujet, il a paralysé l’OMC (Organisation mondiale du commerce).

«Nous voulons maintenant conclure plus d’accords commerciaux à travers le monde et ce dont vous avez réellement besoin, c’est d’un président qui croit au libre-échange, et c’est ce que nous allons avoir avec Joe Biden.»

Pendant ce temps, le chef de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a tweeté: «Félicitations au président élu @JoeBiden et au vice-président élu @KamalaHarris!

«Mes collègues @WHO et moi sommes impatients de travailler avec vous et vos équipes. Des crises comme la pandémie # COVID19 montrent l’importance de la solidarité mondiale pour protéger les vies et les moyens de subsistance. Ensemble!”

Samedi, Boris Johnson a envoyé un message de félicitations à Biden en déclarant: «Les États-Unis sont notre allié le plus important et j’ai hâte de travailler en étroite collaboration sur nos priorités communes, du changement climatique au commerce et à la sécurité.»

Le maire de Londres, Sadiq Khan, qui a eu une série de discussions sur Twitter avec M. Trump, a tweeté: «Félicitations pour votre victoire bien méritée. Londres a hâte de travailler avec vous – il est temps de recommencer à construire des ponts et non des murs. »