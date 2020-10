L’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, John Kelly, est resté silencieux sur le président Donald Trump en public, mais vendredi, CNN a appris que Kelly avait qualifié Trump de «personne la plus imparfaite» qu’il ait jamais connue en privé. Kelly était le chef de cabinet de Trump de juillet 2017 à janvier 2019, lorsqu’il a été licencié sans cérémonie. Maintenant, les vrais sentiments du chef militaire américain estimé auraient été révélés.

“Les profondeurs de sa malhonnêteté sont tout simplement stupéfiantes pour moi. La malhonnêteté, la nature transactionnelle de chaque relation, bien que ce soit plus pathétique qu’autre chose. Il est la personne la plus imparfaite que j’aie jamais rencontrée dans ma vie”, a déclaré Kelly à ses amis. La citation provient d’une nouvelle émission spéciale de CNN intitulée «Les initiés: un avertissement des anciens responsables de Trump», dont la première est prévue dimanche soir. Il examine Kelly et d’autres hauts responsables de l’administration Trump qui ont quitté la Maison Blanche, notamment l’ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton, l’ancien scientifique de la santé et des services sociaux Rick Bright et l’ancien avocat général du ministère de la Sécurité intérieure, John Mitnick.

Contrairement à Kelly, cependant, Bolton, Bright et Mitnick apparaissent personnellement dans la spéciale, attestant de leur expérience avec Trump de première main. D’autres responsables de la spéciale se porteraient garant de cette citation de Kelly en personne, mais on ne sait pas qui.

Une autre bombe majeure à venir dans la spéciale est une interview d’Olivia Troye, qui était auparavant conseillère principale du vice-président Mike Pence. Troye a déclaré à CNN que Trump connaissait tout le danger de la pandémie de coronavirus dès la mi-février, mais a poursuivi sa voie destructrice à ses propres fins. Elle a dit: “il ne voulait pas l’entendre, parce que sa plus grande préoccupation était que nous étions dans une année électorale.”

Autres conseillers dans le commentaire spécial sur le penchant de Trump pour les théories du complot, son hésitation à condamner ouvertement les suprémacistes blancs et d’autres problèmes majeurs des quatre dernières années. Parmi ces condamnations, la citation de Kelly se démarque simplement parce qu’elle est si rare. Bien qu’il ait travaillé pour le président et, avant cela, en tant que secrétaire à la sécurité intérieure, Kelly a essayé de rester apolitique aux yeux du public, traitant ses nominations au gouvernement avec une objectivité de type militaire.

Trump n’a pas fait de même, attaquant Kelly en public pas plus tard qu’en février. À l’époque, il a tweeté: «Quand j’ai licencié John Kelly, ce que je ne pouvais pas faire assez vite, il savait très bien qu’il était bien au-dessus de sa tête. un bang, est sorti avec un gémissement, mais comme tant de X, il rate l’action et ne peut tout simplement pas garder la bouche fermée. “