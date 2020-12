Chris Lopez, l’ex de Kailyn Lowry, la star de Teen Mom 2, a répondu aux commentaires de Noël de son ancienne petite amie, ombrageant sa famille et ses amis d’être distants dans la vie de ses enfants. Lowry s’est rendu sur Instagram la veille de Noël en disant: “PSA: Je n’accepterai pas de cadeaux pour mes enfants de la part de quiconque n’a pas de relation avec eux toute l’année. RETOUR À L’EXPÉDITEUR.” Elle a poursuivi: «Famille, vieux amis, etc. Je ne vais pas expliquer pourquoi vous n’êtes pas là mais pouvez envoyer des cadeaux. Économise ton argent.”

L’ex de la star de télé-réalité ne semblait pas prendre le message au sérieux. Lopez a ombragé le commentaire du cadeau de Noël de Lowry sur sa propre histoire Instagram. «Je suppose que nous ne sommes pas autorisés à envoyer des cadeaux», dit-il avec quelques émojis rieurs. “Vous êtes toujours mes chiens.” Il a continué en disant: «Bruh, remets-toi de toi-même», a écrit Lopez. “Pas un bon look monsieur Grinch.”

Lopez et Lowry ont deux enfants ensemble, Lux Russell (3 ans) et un fils nouveau-né nommé Creed, que Lowry a accueilli à la maison en juillet 2020. La star de MTV a deux autres fils, Isaac Elliot, 10 ans, et Lincoln Marshall, 6 ans. Les deux sont issus de relations antérieures.

Participant à une série consacrée à la vie des jeunes mères, Lowry a parlé d’elle et des problèmes relationnels de son ex dans le passé. La mère de quatre enfants s’est ouverte en larmes sur les circonstances entourant sa dernière grossesse dans un épisode de Teen Mom 2. Après que la tante de Lopez ait renversé les haricots sur le dernier paquet de joie, Lowry a partagé la position actuelle du couple par rapport au nouveau-né. “Pour le moment, je n’ai aucune intention d’inclure Chris dans quoi que ce soit, et donc d’entrer dans ce [pregnancy] savoir qu’il ne sera pas du tout là-bas est vraiment effrayant », a-t-elle déclaré.

Bien que le couple se soit brièvement réuni, Lowry a clairement indiqué dans l’épisode qu’elle n’avait aucune intention d’inclure Lopez dans la vie de la famille à quelque titre que ce soit et qu’elle n’avait aucun contact avec lui. «Je n’ai pas parlé à Chris, je ne lui parle pas. Il est allé et sorti de prison. Je pense que ce qui s’est passé ces derniers mois entre Chris et moi a été tellement révélateur.

Elle a continué à révéler des détails plus intimes sur la relation en ajoutant: “Je sais que les gens auront une tonne de questions et se demandent comment j’aurais pu retourner à quelqu’un comme ça”, a déclaré Lowry alors qu’elle commençait à pleurer. “Je pense qu’il y a beaucoup de choses à dire dont je n’ai pas vraiment parlé dans une relation où la violence domestique est là et où c’est vraiment toxique. J’essaie toujours de comprendre ce truc.”