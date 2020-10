Steve Bannon a prédit que le président Donald Trump se présenterait à nouveau à la Maison Blanche en 2024 s’il perdait face au candidat démocrate à la présidence Joe Biden en novembre. Bannon a été stratège en chef et conseiller principal de Trump au début de son administration et a travaillé sur la campagne 2016 de Trump. En août, Bannon a été arrêté pour fraude liée à la campagne We Build the Wall et sera jugé l’année prochaine. Il est également impliqué dans la fuite présumée du disque dur de Hunter Biden vers le New York Post.

Dans une interview avec The Australian, Bannon a suggéré que les sondages sont “plus proches que ce qui est rapporté” et pense que Trump gagnera le 3 novembre. “Je ferai cette prédiction maintenant: si pour une raison quelconque l’élection est volée à D’une manière ou d’une autre, Joe Biden est déclaré vainqueur, Trump annoncera qu’il se présentera à la réélection en 2024 “, a déclaré Bannon, via le Daily Mail. Bannon a prédit que l’élection ne serait pas “réglée de sitôt” et pourrait aller devant la Cour suprême ou la Chambre des représentants.

Ces commentaires contredisent le propre discours de Bannon devant la jeune Fédération républicaine quelques jours plus tôt, lorsqu’il a déclaré que Trump serait en mesure de se déclarer vainqueur à 22 heures ou 23 heures le soir des élections. “Les élites sont traumatisées. Elles ne veulent pas aller faire la queue et voter”, a déclaré Bannon. «Cela, mesdames et messieurs, change la donne. [the decisive factor] est ce que l’électorat se présente pour voter sur un vote qui peut être certifié. C’est un vote qui compte. Et maintenant, ce qu’ils [Trump critics] Je ne veux pas en parler, Donald J. Trump est en tête des gens qui vont réellement se présenter et voter le 3 novembre, de 21%. “

Bannon est également impliqué dans la situation avec les e-mails de Hunter Biden. La semaine dernière, le Post a publié des courriels, rapportant que Rudy Giuliani avait obtenu le disque dur de Hunter après que Hunter ait laissé un ordinateur portable dans un atelier de réparation d’ordinateurs du Delaware et ne l’ait jamais récupéré. Le Post a affirmé que les courriels montraient que Hunter avait tenté d’organiser une réunion entre son père et un dirigeant d’une société d’électricité ukrainienne lorsque Biden était vice-président, bien que la campagne Biden ait déclaré qu’aucune réunion n’avait jamais été prévue. Des semaines avant que le Post ne publie le rapport, un réseau géré par le partenaire commercial de Bannon, Guo Wengui, diffusait le contenu du disque dur, rapporte le Daily Beast. Bannon lui-même a excité le disque dur lors d’une interview aux Pays-Bas en septembre, bien que le journaliste néerlandais n’ait partagé le clip que vendredi. Samedi, des sources ont déclaré à USA Today que la situation avait conduit à une enquête du FBI sur le matériel faisant partie d’une campagne de désinformation promue par la Russie.

En août, Bannon et trois autres personnes ont été accusés de complot en vue de commettre une fraude postale et de blanchiment d’argent dans le cadre de We Build The Wall, une campagne privée visant à collecter des fonds pour la construction d’un mur le long de la frontière américano-mexicaine. Bannon, qui a été arrêté sur le yacht de Wengui, a plaidé non coupable. L’essai débutera en 2021.