L’ancien directeur général de Deliveroo a lancé une nouvelle initiative associant des marques de restauration branchées naissantes à des hôtels et des gastropubs londoniens haut de gamme.

Dan Warne a obtenu un investissement de 2,5 millions de livres sterling de l’investisseur hôtelier Imbiba et de fonds de capital-risque technologique, notamment Kuvi Capital et Oasthouse Venturesor, pour sa marque Sessions, qui fournit déjà un «incubateur» pour les nouveaux chefs dans sa halle alimentaire Sessions Market basée à Brighton.

Aujourd’hui, Warne a annoncé le programme Sessions Accelerator, qui vise à donner aux marques de start-up et de street food «la possibilité de se développer rapidement, tout en offrant aux opérateurs une nouvelle source de revenus dans une zone rentable».

Les restaurants déjà inscrits incluent Halo Burger, Lost Boy’s Chicken et Fanny’s Kebabs, avec des hôtels à bord, dont le Montcalm Hotel à Finsbury Square.

Dan Warne était directeur général de Deliveroo entre 2014 et 2019

L’expert en démarrage a déclaré: «Nous cherchons à fournir la meilleure plateforme pour que ces marques se développent.

“Heureusement, nous avons un incroyable incubateur de halles alimentaires pour nous aider à trouver de grands fondateurs et concepts. La livraison fera partie intégrante de toute entreprise à l’avenir, mais le même savoir-faire et la même attention appliqués aux concepts physiques doivent être utilisés pour la livraison, en particulier au fur et à mesure que cela devient une partie de plus en plus importante de nos vies.

Ed Martin, co-directeur général du groupe ETM, propriétaire du Montcalm, a déclaré: «Nous sommes ravis de travailler avec Dan et l’équipe de Sessions pour livrer ces grandes marques dans le centre de Londres.»

Les sessions ont été lancées en 2019 et ont ouvert sa première halle alimentaire à Brighton alors que la pandémie frappait cette année. Il est déjà à la recherche de grands chefs basés à Londres pour rejoindre un nouvel «incubateur» de développement de fondateurs d’entreprises alimentaires dans l’ouest de Londres l’année prochaine, alors qu’il s’apprête à gérer l’offre de produits alimentaires et de boissons au Shepherd’s Bush Market.

Sessions est présenté comme une “marque de style de vie définitive pour la régénération culturelle et économique à travers le Royaume-Uni”. Il utilise «des lieux pour incuber et développer de vraies marques de haute qualité» proposant «des concepts qui excellent sur les plateformes de livraison».