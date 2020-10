Jonathan Stewart s’assure que les fans de la NFL boivent de manière responsable cette saison. L’ancien porteur de ballon des Panthers de la Caroline et des Giants de New York s’est associé à Crown Royal pour promouvoir Crown Royal Water Break. PopCulture.com a eu l’occasion de parler à Stewart, et il a révélé pourquoi il voulait s’impliquer avec Crown Royal.

“Leur campagne de pause-eau pour boire de manière responsable est l’une de ces choses qui est très importante étant donné que les gens vont s’amuser aux matchs de football”, a déclaré Stewart dans notre série PopCulture @ Home. “Je pense qu’il est important d’envoyer le message pour être en sécurité. À l’avenir, je voulais juste me joindre à eux et les aider à faire passer le message pour boire de manière responsable. Cela signifie avoir une couronne dans une main et avoir de l’eau dans l’autre. Bien sûr, vous prenez des pauses. La modération est la clé. Mais il y a aussi un autre aspect, qui est qu’ils sont axés sur la communauté.

Stewart a expliqué qu’il était dans la communauté de Charlotte, en Caroline du Nord, le week-end dernier, alors qu’il avait surpris un groupe de fans des Panthers lors d’une fête privée sur le hayon de Crown Royal. Les membres de CLT Black-Owned, un groupe de natifs de Charlottle qui ont lancé une plate-forme sur Instagram spécifiquement pour élever les entreprises appartenant à des Noirs, ont eu l’honneur de faire du hayon avec Stewart. La mission du groupe est de mettre en valeur, célébrer et augmenter la visibilité des entreprises et des services appartenant à des Noirs à Charlotte. Stewart, qui réside toujours à Charlotte, a déclaré qu’il aimait le fait qu’il puisse redonner à la communauté.

«Si vous voulez donner en retour et trouver un but, il y a beaucoup de choses ici dans les Carolines à impliquer», a-t-il déclaré. “Ma femme et moi sommes fortement impliqués dans la communauté. Une fois que j’ai pris ma retraite, je savais exactement ce que je voulais soutenir, qui je voulais soutenir. C’était vraiment incroyable.”

Stewart, qui a disputé 12 saisons avec les Panthers et une avec les Giants, a le temps de suivre plusieurs matchs de la NFL depuis qu’il n’est plus un joueur de la NFL. Avec la pandémie COVID-19, le talonnage a été différent pour Stewart, mais en 2019, il aimait regarder plusieurs matchs le dimanche.

“J’ai certainement regardé les matchs à domicile”, a déclaré Stewart. “J’aime regarder les matchs à la maison. Dans mon esprit, vous iriez aux jeux pour l’environnement pour faire l’expérience de l’électricité qui traverse vos matchs et traverser le match de tous les autres pendant que votre équipe fait un retour au quatrième trimestre. Cela ne se produit pas. en ce moment. L’année dernière, j’ai certainement eu beaucoup de gens chez moi qui ont vécu ma première saison intéressés par les matchs de football. Même avant d’arriver à l’université, vous ne vous êtes jamais vraiment assis un dimanche pour regarder le football. Maintenant, j’ai pris un intérêt à suivre les Panthers, vraiment suivre chacun de leurs mouvements. C’est excitant d’être fan de quelque chose. “