À quelques jours de l’élection présidentielle de mardi, Ron Perlman a tiré une nouvelle fois sur Donald Trump sur Twitter. La star de Sons of Anarchy a qualifié le titulaire de “meurtrier narcissique” dans une paire de tweets dimanche, exprimant son mécontentement envers Trump.

Perlman n’a pas hésité sur ses pensées sur le régime actuel à la Maison Blanche. L’envoi de tweets dirigés vers Trump est devenu un peu la norme pour l’acteur, bien que sa dernière explosion soit venue avec un petit quelque chose en plus. Le joueur de 70 ans a évoqué le vieil adage “Que le meilleur homme gagne”, mais a souligné que cela ne s’applique pas aux prochaines élections car Joe Biden est le “seul homme bon” entre les deux. Il a appelé Trump pour être responsable “de plus de 240 000 morts américaines” au milieu de la pandémie de coronavirus. “Il est temps de se regrouper et d’élire ce meurtrier narcissique démis de ses fonctions”, a écrit Perlman à la fin du premier des deux tweets.

Le dicton «que le meilleur homme gagne» ne s’applique pas aux élections de mardi. Il n’y a qu’un seul homme bon et l’autre est responsable de plus de 240 000 morts américaines. Il est temps de se regrouper et d’élire ce meurtrier narcissique démis de ses fonctions. – Ron Perlman (@perlmutations) 1 novembre 2020

S’intéressant à la gestion du COVID-19 par le régime Trump, qui a vu le pays signaler près de 100000 nouveaux cas samedi, Perlman s’est moqué de l’insistance de Trump selon laquelle cela résultait du fait que les États-Unis étaient les meilleurs en matière de test. meilleur à mourir. ” Aucun pays n’a plus de cas que les États-Unis avec plus de 910 000 positifs, et aussi juste en dehors des 10 pays avec le taux de mortalité le plus élevé (70,47) pour 100 000 habitants selon Johns Hopkins. Perlman a conclu sa réprimande de Trump en déclarant, «tant pis pour avoir tourné le coin», en utilisant les propres mots de Trump contre lui.

Alors que Trump a été critiqué pour la gestion du coronavirus par son administration, son équipe a récemment admis qu’il n’était pas optimiste que le virus puisse être contrôlé à ce stade. Le chef de cabinet de la Maison-Blanche, Mark Meadows, a déclaré à CNN qu’il était peu probable que la pandémie puisse être traitée et que la seule chose qui puisse aider à ce stade est un vaccin.

Lors de ses rassemblements de dernière minute dans les principaux États votants, Trump a appelé son homologue Joe Biden sur Twitter pour la manière dont l’administration Obama a géré le virus H1N1. Il a dit à ses partisans que Biden serait incapable de gérer le coronavirus différemment de ce qu’il aurait pu, et a également réitéré sa conviction que Biden serait mauvais pour l’économie.