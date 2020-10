L’ancien DJ de Wendy Williams, DJ Boof, s’exprime au milieu des inquiétudes croissantes des fans concernant la santé de l’animateur de télévision de longue date. Après que Williams a semblé avoir du mal à survivre au segment de vendredi de son émission-débat homonyme, The Wendy Williams Show, Boof a répondu à ces préoccupations et a apparemment confirmé qu’il y avait des problèmes dans les coulisses, en répondant aux questions des fans.

Alors que les fans se sont tournés vers les médias sociaux pour écrire que Williams devait «arrêter» de faire son émission et «obtenir sérieusement de l’aide», Boof s’est tourné vers Instagram pour répondre après qu’une personne a suggéré que Boof ait quitté l’émission parce que Williams ne «l’écoutait pas» Personnel. Répondant à un commentaire capturé par The Jasmine Brand, Boof a semblé être d’accord avec cela, écrivant: “Oui exactement et tout sortira.” Il a déclaré que les téléspectateurs “ont une idée de ce qui se passe réellement et que tout le monde là-bas a peur de parler parce qu’ils ne veulent pas perdre leur emploi”. Il a ajouté que “cela va mal se passer. Je suis désolé pour les travailleurs et les victimes”.

Au cours de l’épisode de vendredi de The Wendy Williams Show, Williams a exprimé son inquiétude après avoir affiché un comportement inquiétant. Selon le Daily Mail, tout en discutant de l’apparition d’Adele Saturday Night Live, l’animatrice de télévision l’a appelée “Hodele”. Elle a également affirmé que les critiques de la récente perte de poids de la chanteuse étaient «farouches» à son égard. Elle a reconnu ces deux erreurs de prononciation. Williams, selon le point de vente, “semblait également respirer irrégulièrement dans le segment”, et pendant le segment Hot Topics, elle a dévié du sujet et a commencé à parler du jingle Shoe Cam dans son programme, incitant un producteur à tenter de la recentrer. attention.

Le comportement, qui a suivi un certain nombre d’autres événements étranges et de mauvaises prononciations sur des émissions récentes, a immédiatement suscité l’inquiétude des fans. Une personne a dit “quelque chose est définitivement hors de cet épisode”, ajoutant que Williams “se déplaçait très lentement et essayait de garder le cap” et pouvait “à peine se concentrer”. Une autre personne a déclaré qu’elle était “sous le choc de permettre que cela soit diffusé”.

Comme de nombreux fans le savent, Williams a des antécédents de problèmes de santé. Début 2018, l’animatrice du talk-show a révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de maladie de Graves, une maladie qui amène le système immunitaire à attaquer la thyroïde et peut causer des problèmes de santé généraux. Elle souffre également d’hyperthyroïdie. En conséquence, elle a pris un certain nombre de hiatus de The Wendy Williams Show. En mars 2019, elle a révélé dans un monologue émotionnel livré en direct lors de son émission qu’elle vivait dans une maison sobre.