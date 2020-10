Mike Holmgren vient de fustiger le président Donald Trump pour sa réponse à la pandémie de COVID-19. L’ancien entraîneur des Green Bay Packers et des Seattle Seahawks a publié une déclaration dans le cadre de la campagne Joe Biden-Kamala Harris et a déclaré qu’il approuverait les deux dans l’État du Wisconsin. La déclaration intervient après que les Packers ont annoncé qu’aucun fan ne serait autorisé à assister à des matchs à Lambeau Field en raison de la hausse des cas de COVID-19.

«L’annonce d’aujourd’hui rend une chose très claire: l’incapacité du président Trump à organiser une réponse énergique à la pandémie de coronavirus a eu des conséquences profondes sur l’économie de Green Bay», a déclaré Holmgren dans le communiqué. “Les petites entreprises de la communauté paient cher. Nous sommes maintenant des mois dans la crise, les cas augmentent et le président Trump n’a toujours pas de plan pour maîtriser le virus. Cela ne devait pas être si grave.” Dans la déclaration, Holmgren a également expliqué comment il votera pour Biden aux élections du mois prochain.

“Joe Biden a un véritable plan pour vaincre cette pandémie, investir dans la classe ouvrière et aider l’économie du Wisconsin à se redresser”, a-t-il ajouté. “Joe sera toujours au même niveau que le peuple américain – c’est un homme intègre, et maintenant plus que jamais, nous avons besoin de lui à la Maison Blanche.”

Lors de la conférence de presse, en septembre, Holmgren a déclaré qu’il avait une approche différente de la campagne de cette année en raison de son importance. “Je n’ai jamais fait cela auparavant – je n’ai parlé à personne avant une campagne … Cette élection est différente”, a déclaré Holmgren, rapporté par The Hill. “C’est vraiment différent de toute autre élection de ma vie.”

Cette semaine, les Packers ont annoncé qu’ils mettaient une «suspension indéfinie» sur l’accueil des fans et du Lambeau Field cette année. “Nous sommes très préoccupés par le taux d’infection dans notre région”, a déclaré le président / chef de la direction de Packers, Mark Murphy, dans un communiqué. “Nous allons dans la mauvaise direction en termes d’hospitalisation et de cas positifs, et sur la base des recommandations des responsables de la santé communautaire et de la santé publique, accueillir les supporters au stade pour les matchs n’est pas conseillé pour le moment.”

Holmgren était l’entraîneur-chef des Packers de 1992 à 1998 et a mené l’équipe à deux apparitions au Super Bowl avec une victoire au Super Bowl. Il est ensuite devenu l’entraîneur-chef des Seahawks de Seattle en 1999 et a mené l’équipe à une apparition au Super Bowl en 2005. Au cours de sa carrière, Holmgren a remporté 161 matchs de saison régulière et 13 matchs éliminatoires.