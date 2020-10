Dan Quinn a été congédié en tant qu’entraîneur-chef des Falcons d’Atlanta dimanche soir après que l’équipe a commencé la saison 2020 0-5. Et comme Quinn était déçu de la façon dont les choses se sont terminées, il a apprécié ses cinq saisons et plus dans la ville. Mercredi, Quinn a écrit une lettre à Atlanta et a dit qu’il avait de la “gratitude” après la fin de son temps avec les Falcons.

«Être l’entraîneur-chef de vos Falcons d’Atlanta a été le privilège d’une vie», a écrit Quinn. «Je ne saurais trop exprimer ma reconnaissance à Arthur Blank pour l’opportunité de représenter cette organisation au cours des six dernières saisons. Cela a vraiment été ma famille. Ma femme Stacey et moi serons à jamais reconnaissants envers chaque personne de cette organisation qui a fait nos vies sont meilleures et plus pleines. “

Quinn a poursuivi en disant qu’il “manquera tellement de choses”, y compris les joueurs dans les vestiaires, qu’il s’agisse de Pro Bowlers ou de joueurs d’entraînement. Il a également déclaré que c’était «un honneur de se battre côte à côte avec vous et de faire partie de votre vie sur et hors du terrain».

Il a terminé la lettre en remerciant les fans des Falcons. “Je ne saurais trop vous remercier d’avoir fait en sorte que ce garçon de Jersey se sente comme chez lui”, a déclaré Quinn. “Je sais qu’il y a de grandes choses à venir pour cette équipe et je continuerai à enraciner comme un enfer pour eux et pour vous. J’espère avoir représenté votre équipe avec la grâce et le caractère que vous méritez.”

Quinn a été embauché comme entraîneur-chef des Falcons en 2015. À sa première saison, les Falcons ont terminé avec une fiche de 8-8 après avoir débuté l’année 5-0. Les choses se sont améliorées pour Quinn en 2016 lorsque les Falcons ont atteint le Super Bowl. Cependant, l’équipe a perdu contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre après avoir eu une avance de 28-3 à la fin du troisième quart. Et malgré avoir atteint les séries éliminatoires et remporté un match éliminatoire en 2017, l’équipe n’a jamais pu reprendre pied. En 2018 et 2019, les Falcons ont terminé avec 7-9 records. Les fans se sont fâchés contre le personnel d’entraîneurs après avoir remporté deux passes de touché contre les Cowboys de Dallas et les Bears de Chicago cette année.

Parallèlement au licenciement de Quinn, les Falcons ont libéré le directeur général Thomas Dimitroff de ses fonctions. Le président des Falcons, Rich McKay, prendra en charge les opérations quotidiennes de football, et le coordinateur défensif Raheem Morris a été nommé entraîneur-chef par intérim.