Le grand rabbin Lord Sacks – qui a dirigé les Congrégations hébraïques unies du Commonwealth pendant 22 ans – est décédé à l’âge de 72 ans.

Il est décédé samedi matin, a révélé une déclaration sur sa page Twitter, et a été salué comme un «géant de la communauté juive et de la société au sens large» par la présidente du Conseil des députés Marie van der Zyl.

Le communiqué annonçant sa mort disait: «Baruch Dayan Ha’Emet. C’est avec la plus profonde tristesse que nous avons le regret de vous informer que le rabbin Lord Jonathan Sacks (HaRav Ya’akov Zvi ben David Arieh z”l) est décédé tôt ce matin, samedi 7 novembre 2020 (Shabbat Kodesh 20 mars Chechvan 5781).

Lord Sacks a été le grand rabbin des Congrégations hébraïques unies du Commonwealth – la figure de proue des Juifs britanniques – pendant 22 ans, et a démissionné en septembre 2013.

Il a été remplacé par l’actuel grand rabbin, Ephraim Mirvis. Mme van der Zyl a déclaré: «Son intelligence stupéfiante et sa voix morale courageuse ont été une bénédiction pour tous ceux qui l’ont rencontré en personne, par écrit ou par émission.

Son mandat exceptionnel en tant que grand rabbin a conduit à une révolution dans la vie et l’apprentissage juifs qui a assuré que son héritage passera non seulement par sa propre famille bien-aimée, mais aussi par des générations de jeunes de notre communauté.

Le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer a déclaré: «Je tiens à exprimer mes condoléances pour le décès de l’ancien grand rabbin Lord Jonathan Sacks.

«C’était un intellect imposant dont l’éloquence, la perspicacité et la gentillesse dépassaient largement la communauté juive. Je ne doute pas que son héritage vivra pendant de nombreuses générations.

L’ancien Premier ministre Tony Blair a déclaré que Lord Sacks était “un homme d’une énorme stature intellectuelle mais avec l’esprit humain le plus chaleureux”.

Il a ajouté: «Jonathan était un ami merveilleux, un mentor bien-aimé, un philosophe d’une perspicacité extraordinaire et bien sûr un chef religieux respecté bien au-delà de la communauté juive et bien au-delà des côtes britanniques.

«Son influence était vaste et sa portée immense. Un orateur et un penseur brillant, il avait le plus rare des dons – exprimer des idées complexes dans les termes les plus simples.

Lord Sacks était un critique ouvert de l’ancien dirigeant travailliste Jeremy Corbyn au milieu de la dispute sur l’antisémitisme au sein du parti.