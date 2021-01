L’ancien Luis Miguel, Aracely Arámbula, semble que Dieu l’a amenée | Instagram

Apparemment, le surnom de “La Chule”, avec lequel Aracely Arámbula a été nommé pendant plusieurs années, n’a pas été à la hauteur après avoir montré l’image la plus récente sur son compte Instagram, l’ancien de Luis Miguel Oui, il a conquis tout le monde en se découvrant complètement, laissant ses partisans choqués.

Absolument, Aracely Arambula Il a «repris» tous les regards après que son compte Instagram ait explosé en commentaires et réactions après le récent cliché qu’il a partagé.

Dans la carte postale qu’elle a postée sur son compte Instagram, la femme aux yeux verts pose sans aucun vêtement et montrant complètement sa silhouette marquée, personne ne dirait qu’elle a été mère de deux enfants.

Aracely Arámbula est l’un des visages les plus recherchés à la télévision, alternant pendant de nombreuses années avec de grandes figures à l’écran, ses traits remarquables l’ont identifiée comme l’une des plus belles actrices et malgré les années, elle montre qu’elle en est toujours une digne porteuse. qualité.

Mais non seulement Aracely est le visage et le corps, car depuis plusieurs années également, elle a montré son talent d’acteur, ce qui la maintient toujours très pertinente.

Dans cette nouvelle image, Aracely Arámbula partage une réflexion avec ses followers dans laquelle elle exprime ses espoirs et ses désirs en 2021.

Pour une 2021 pleine de SANTÉ, D’ABONDANCE ET DE BIEN-ÊTRE #MiArafamiliabella, étaient les mots par lesquels l’histrionique a commencé le message.

Que son travail ne se confond pas avec sa vie, ni la valeur des choses avec leur prix, qu’on ne les croit pas plus que quiconque, car, seuls les ignorants ne savent pas que nous ne sommes que poussière et cendre.

De même, il invite ses fans à apprécier les petites choses et à en prendre conscience.

N’oubliez pas un instant, que chaque seconde de vie est un cadeau, un cadeau, et que si nous étions vraiment courageux, nous danserions et chanterions de joie quand nous en prenions conscience. Comme un petit hommage au mystère de la vie qui nous accueille, nous embrasse et nous bénit.

La belle interprète a ravi ses disciples en réitérant son affection, possédant une grande beauté à 45 ans, qu’elle portait dans toute sa splendeur. De la même manière, il a mis en lumière le travail de son ami, le photographe Uriel Santana, qui l’a capturé dans d’autres images où il apparaît également couvrant certains domaines, voir la photo ici.

Je partage ma première photo de l’année avec tout l’énorme talent Am ♥ ️ry de mon grand et très cher AMI un être humain très spécial dans ma vie @urielsantanafoto #Usantanaphotobook

QUE LA REFLEXION DE VOTRE CŒUR SOIT LE RÉSULTAT DE VOS ACTES … !!!

Cependant, la mère des deux enfants de Luis Miguel était également un peu discrète et faisait attention à ne pas montrer certaines zones, donc sur la photo dans laquelle elle apparaît couchée sur le dos, elle a couvert sa poitrine avec son bras gauche, ce qui a causé un pluie de réactions et éloges de ses partisans.

“Ma belle aphrodite”, “Ça va me donner un patatús”, “Comme c’est chaud”, “J’ai failli avoir une crise cardiaque”, ont écrit certains fans, dont Maribel Guardia elle-même qui ne s’est pas limitée et a écrit “Diosa”.

Sans aucun doute, Aracely est l’un des artistes célèbres qui a donné une conférence sur la façon d’être mère, de réaliser une silhouette sculpturale et de porter des tenues de plage incroyables à tout âge.

Il est indéniable que ceux qui ont le plus apprécié ce moment ont été ses fans qui ont admiré la beauté de l’actrice de “Soñadoras”.

La native de Chihuahua a commencé dans le monde du théâtre alors qu’elle n’avait que 13 ans, après avoir remporté un concours de beauté dans son école, Aracely a ressenti le souci de déménager à Mexico et de réaliser son rêve.

Aujourd’hui mère de Miguel et Daniel Gallego Basteri, fruit de sa relation passée avec l’interprète le plus célèbre du Mexique, Luis Miguel, s’est aventurée dans la télévision, la musique et le théâtre, c’était en septembre dernier qu’elle est revenue dans l’industrie du disque, avec nouveau single sous le nom de “Bad News”.