L'ancien manager de Jenni Rivera parle de Chiquis et Esteban Loaiza

Gabriel Vázquez, une personne très proche de Jenni Rivera depuis qu’il était son manager, a avoué ce qui s’était réellement passé dans le supposé triangle amoureux entre La diva du groupe, sa fille Chiquis Rivera et son mari Esteban Loaiza à l’époque.

Selon Vázquez, la vidéo dont on parlait tant et qui était censée prouver qu’il y avait quelque chose de plus qu’un lien beau-père-belle-fille entre la fille aînée de Jenni Rivera et l’ancien joueur de baseball n’était rien de plus que des ombres.

L’ancien directeur de l’interprète de Ça suffit Il a souligné que l’enregistrement qui faisait douter la célèbre chanteuse de sa fille et de son mari ne disait vraiment rien, ce n’étaient que des silhouettes et de sa coexistence étroite avec Jenni Rivera et sa famille, il souligne qu’il peut assurer que Chiquis Rivera n’a pas trahi sa mère. .

Gabriel Vázquez a partagé pour Suelta la soupe qu’il était très désolé pour les accusations selon lesquelles il y avait et sont toujours contre Chiquis Rivera; mais plus encore, que ceux-ci proviennent de sa mère.

L’ancien directeur de La Gran Señora a avoué que les derniers mois de sa vie Jenni Rivera ils étaient étranges, elle était normalement dure et ne permettait à personne de se moquer d’elle; Cependant, ces derniers mois, elle est devenue plus méfiante. Il a souligné que cette attitude était ce qui empêchait quelqu’un de se prononcer sur la situation ou de parler en faveur de sa fille aînée, car celui qui a fait cela l’a pris comme si c’était contre lui.

Vázquez a souligné qu’il devait lui-même voir à quel point le chanteur était dur, à tel point qu’il mettait les artistes et les chefs à leur place quand quelque chose ne lui semblait pas.

La prétendue relation entre Chiquis Rivera et Esteban Loaiza C’était un véritable scandale dans le monde du divertissement et bien que tous deux aient nié qu’il y ait autre chose entre eux, cette possibilité n’a jamais été exclue.

Ce qui pèse lourdement sur l’interprète d’Anímate y verás, c’est que sa mère est encore partie avec des doutes à son sujet. Juste une nuit avant de partir, Jenni Rivera a beaucoup pleuré à son concert et a interprété Paloma negra, une chanson que beaucoup disent qu’elle a dédiée à sa fille aînée.

Le lendemain, la mauvaise nouvelle est arrivée, son avion s’était écrasé et il n’y avait pas de survivants, La diva du groupe et sept autres personnes ont perdu la vie dans le malheureux accident. Des images de l’avion naufragé et des restes du corps et des objets de Rivera ont commencé à apparaître sur les réseaux sociaux.

Ce fut un énorme choc pour Chiquis Rivera et toute sa famille. Il y a ceux qui assurent que Jenni Rivera était sur le point de rencontrer sa fille et de faire les passes, dans le but de passer ensemble les fêtes de fin d’année; cependant, cela ne s’est jamais produit.

Quelque temps plus tard, Chiquis Rivera a avoué que grâce à un ami, elle était allée dans un médium et avait enfin entendu de sa mère ce dont elle avait besoin. Selon la chanteuse, sa mère l’a contactée et lui a dit à quoi elle s’attendait toujours, qu’elle savait qu’elle ne l’avait pas trahie et ils ont parlé de sa famille et des soins qu’ils devraient avoir.

Après cela, Esteban Loaiza n’a pas eu une fin heureuse non plus, l’ancien joueur de baseball a été privé de sa liberté sous certaines accusations et a passé plus d’un an et demi enfermé; ce 2020, il a finalement obtenu la liberté.

Chiquis RiveraDe son côté, il a reconstruit sa vie, il a épousé l’ancien chanteur de La Original Lorenzo Méndez; Cependant, ce mariage n’a pas atteint son deuxième anniversaire et tous deux sont en instance de divorce au milieu des rumeurs d’une éventuelle réconciliation.