Le stratège en chef de la Maison Blanche, Steve Bannon, a été suspendu de Twitter après avoir suggéré que le Dr Anthony Fauci et le directeur du FBI Christopher Wray soient décapités.

L’ancien conseiller de Donald Trump a déclaré qu’il «retournerait aux temps anciens de Tudor England» et «mettrait la tête sur des piques» pour avoir été déloyal envers le président américain.

Le Dr Fauci a souvent attiré la colère de M. Trump pour ses prédictions et ses avertissements lors de l’épidémie de Covid-19.

“Le deuxième mandat débute avec le licenciement de Wray, le licenciement de Fauci, non, je veux vraiment aller plus loin, mais le président est un homme bienveillant et un homme bon”, a déclaré M. Bannon sur son podcast The War Room.

«En fait, j’aimerais revenir aux temps anciens de Tudor en Angleterre. Je mettrais la tête sur des piques, d’accord… Je les mettrais aux deux coins de la Maison Blanche comme un avertissement aux bureaucrates fédéraux, vous non plus obtenez avec le programme ou vous êtes parti. “

Le co-animateur de M. Bannon, Jack Maxey, a ajouté que c’était l’anniversaire de la pendaison de deux conservateurs à Philadelphie qui avaient collaboré avec les Britanniques pendant la Révolution américaine. «Ces gens ont été pendus. C’est ainsi que nous avions l’habitude de traiter les traîtres », a-t-il expliqué.

M. Bannon a accepté, en disant: «C’est comme ça que vous avez gagné la révolution. Personne ne veut en parler. La révolution n’était pas une sorte de garden-party, non? C’était une guerre civile.

Le compte Twitter du podcast @WarRoomPandemic a été suspendu après la mise en ligne du podcast jeudi.

“Le compte @WarRoomPandemic a été définitivement suspendu pour avoir enfreint les règles de Twitter, en particulier notre politique sur la glorification de la violence”, a déclaré Twitter dans un communiqué.

Le directeur à la retraite du FBI, Frank Figliuzzi, a retweeté le clip, qui a été visionné près de cinq millions de fois. Il a ajouté “c’était rapide” lorsque Twitter a bloqué le compte de Bannon moins de deux heures plus tard.

La vidéo a été diffusée sur Facebook pendant environ 10 heures jeudi et a recueilli plus de 200 000 vues avant que le géant des médias sociaux ne la supprime.