Après la première de la biosérie qui raconte l’histoire de Menudo, les premières réactions n’ont pas tardé à venir, et les voix qui considèrent que Montez sur ma moto est une fiction sans attachement à la réalité sont rejointes par René Farrait, ancien membre de le groupe qui était en désaccord avec la série Amazon Prime à de vives critiques.

Dans le projet, vous pouvez en apprendre davantage sur l’histoire du groupe emblématique portoricain qui a émergé en 1977 et qui a connu un succès mondial dans les années 80, du point de vue du directeur et créateur du groupe, Edgardo Díaz, dont les interviews au fil des ans sont l’équipe de scénaristes a servi à développer l’intrigue de la série.

L’émission en série raconte également des aspects sombres du groupe, tels que les longues heures de travail auxquelles les préadolescents étaient soumis, la pression pour ne pas développer de caractéristiques sexuelles secondaires et ne pas être expulsé du groupe et le harcèlement de la presse et des fanatiques, qui à de nombreuses reprises ont fait des ravages sur l’intégrité des membres de Menudo.

Il dépeint également le passage à travers le groupe de différents membres, qui ont été remplacés quand ils ont atteint l’âge de 15 ou 16 ans et les scandales liés à l’envoi d’un message prétendument trop sexualisé au public, composé principalement de jeunes femmes.

Celui qui n’était pas du tout satisfait de la façon dont l’histoire de Menudo a été dépeinte était René Farrait, qui a utilisé ses réseaux sociaux pour s’exprimer et montrer son rejet du matériel Amazon Prime qui reflète les expériences du groupe de garçons auquel René appartenait à son adolescence. .

L’ancien Menudo a partagé une image où vous pouvez voir une capture d’écran de la bande-annonce de la série avec le texte suivant: «Quelle merde! Fausse histoire jusque dans les moindres détails, racontée du côté d’une personne malade et abusive! Et tout le monde le sait. Audace! Cela me retourne l’estomac. Les lois de l’univers / karma. Personne n’est une exception… Tick tock ».