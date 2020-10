L’ancien joueur de ligne défensive Dana Stubblefield a été condamné à 15 ans de prison à vie pour avoir violé une femme handicapée mentale en 2015, selon TMZ. Il a été reconnu coupable de l’accusation en juillet, qui était un viol forcé avec une arme à feu. Allen Sawyer, l’avocat de Stubblefield, a déclaré à TMZ qu’il y aurait un appel.

“Nous sommes très confiants que si le jury avait les informations correctes, il serait (parvenu) à une conclusion différente”, a déclaré Sawyer. “Je n’ai jamais eu de cas où autant de preuves aient été exclues. Nous voulions que la vérité éclate et nous allons continuer à nous battre.” Sawyer a continué en disant que Stubblefield “sait qu’il est innocent” et qu’il “va être patient” pendant que le système juridique évolue. Sawyer a ensuite mentionné que cela avait été difficile pour la famille de Stubblefield et que “c’est ce qu’il doit traverser pour arriver là où il doit être”.

Lorsque le verdict a été rendu, c’était neuf mois après la délibération et cinq mois après que la victime a signalé l’incident à la police. Stubblefield a contacté la femme de 31 ans sur un site de garde d’enfants un jour avant l’agression. L’ancien joueur de ligne défensive du Pro Bowl a interviewé la femme pendant 20 minutes mais l’a de nouveau contactée pour la payer pour son temps ce jour-là. La femme a été payée 80 $ après l’agression.

Au moment de la condamnation, Sawyer a déclaré que l’incident était une «rencontre payée pour des relations sexuelles» et non une agression. “Il y a beaucoup d’informations que nous avons, que le jury n’a pas été autorisé à avoir, qui, selon nous, auraient eu un impact sur leur décision”, a déclaré Sawyer au San Francisco Chronicle à l’époque. Nous espérons continuer à nous battre pour l’innocence de M. Stubblefield. Nous effacerons son nom et nous avons hâte de nous battre contre cela devant les tribunaux. Ce n’est que la première bataille. “

Stubblefield, 49 ans, a joué pour les 49ers de San Francisco, les Redskins de Washington et les Raiders d’Oakland au cours de ses 11 années de carrière. On se souvient de lui pour son temps avec les 49ers puisqu’il a été nommé au Pro Bowl trois fois lors de son premier passage avec l’équipe (1993, 1995 et 1997). Il a aidé l’équipe à remporter le Super Bowl en 1995 (saison 1994) et a été nommé joueur défensif de l’année en 1997.