Nous approchons de la mi-parcours de la saison NFL 2020 et quelques équipes se séparent du peloton. Mais quelle équipe est la plus susceptible d’atteindre le Super Bowl à la fin de l’année? PopCutlure.com a eu la chance de parler à l’ancien porteur de ballon de la NFL Jonathan Stewart, et il a déclaré que les Steelers de Pittsburgh pourraient être l’équipe qui détient le trophée Lombardi quand tout est dit et fait.

«C’est une équipe à l’esprit défensif», a déclaré Stewart dans notre série PopCulture @ Home. “En ce moment, ils roulent. Je pense que ce sera difficile de battre une équipe comme celle-là. Ils sont cohérents, ils ont été cohérents. Nous verrons comment le reste de l’année se passe, mais je suis assez sûr qu’ils sont l’une des meilleures équipes de la NFL en ce moment. “

Les Steelers sont l’une des trois équipes actuellement invaincues. Les deux autres sont les Titans du Tennessee et les Seahawks de Seattle, mais les Steelers et les Titans s’affronteront dimanche. Stewart sait ce qu’il faut pour atteindre le Super Bowl alors qu’il a joué dans le grand match en 2016 (pour la saison 2015) en tant que membre des Panthers de la Caroline. Stewart a connu une saison 2015 productive, totalisant 989 verges et six touchés en 13 matchs, ce qui lui a valu d’être sélectionné pour le Pro Bowl. Il n’y aura pas de match Pro Bowl cette année en raison de la pandémie COVID-19, et Stewart a quelques réflexions sur l’avenir du match annuel des étoiles de la ligue.

“Je pense qu’il devrait y avoir une occasion de rendre hommage aux joueurs pour leur excellent jeu où vous avez un week-end avant le Super Bowl pour que ces gars-là aient l’occasion d’être reconnus”, a déclaré Stewart. “Je pense que le jeu lui-même est en quelque sorte emporté. Les gars sont plus préoccupés par leur santé qu’ils ne jouent à un jeu supplémentaire qui ne compte pas vraiment pour autre chose que de simplement mettre en scène un spectacle pour les fans.” Stewart a également mentionné que les joueurs ne veulent pas risquer de subir une blessure grave qui pourrait les conduire à manquer de temps pour la saison suivante.

“Si vous mettez cela en danger avec un autre match à la fin de l’année… remarquez, les gars doivent se préparer pour ce match plus longtemps”, a expliqué Stewart. “Vous passez toujours à l’entraînement de janvier si vous n’êtes pas en séries éliminatoires. Il y a beaucoup de choses à ce sujet qui sont définitivement un tournant pour beaucoup de gars. Je ne serais pas surpris de voir ce match disparaître, surtout avec le 17. -saison de jeu à venir. “