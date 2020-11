F

Ormer Blue Peter, le présentateur Peter Duncan a signé un accord avec deux chaînes de cinéma pour montrer une pantomime qu’il a filmée dans son jardin arrière pendant l’été.

La star, qui a également travaillé comme acteur de théâtre et réalisé une série de documentaires de voyage, a décidé de faire la série alors qu’elle était coincée chez elle à Wandsworth pendant le verrouillage, alors que l’avenir des théâtres était incertain.

Il a déclaré: «Quand j’ai eu l’idée initiale de Panto Online, je pensais naïvement que nous pourrions tourner un style panto guérilla traditionnel sur les téléphones mobiles, mais cela a évolué et s’est amélioré au fur et à mesure que j’ai recruté l’équipe de distribution et de production – qui étaient tous amis collègues avec lesquels j’avais déjà travaillé sur d’autres projets.

«J’ai inclus le jardin de mon voisin, donc je dirais que c’est vraiment la taille d’un grand film. Mon voisin a une grande vieille folie victorienne au fond de son jardin et qui est devenue le repaire du géant, et mon jardin remonte à environ 300 pieds, il y a donc beaucoup d’endroits à l’intérieur.

«Je suis ravi que cela ait donné du travail à 35 acteurs au chômage et créatifs indépendants.»

La version extérieure de Jack and the Beanstalk comprend des chansons sur le verrouillage, des blagues sur les élections américaines et des personnages qui s’embrassent sur un écran en plexiglas. Cependant Duncan, dont les parents ont mis des pantomimes pendant qu’il grandissait, a déclaré qu’il espérait que le public qui la regardait dans un cinéma serait en mesure de recréer l’atmosphère festive traditionnelle.

Il a déclaré: «Ce sera un merveilleux régal de cinéma pour ceux qui préfèrent une sortie de groupe pour se joindre aux huées, aux acclamations, aux cris de ‘il est derrière vous’, une chanson à chanter un long et toutes les singeries panto classiques que les familles normalement l’amour dans un décor de théâtre.

«Mes premiers souvenirs sont entourés de costumes et d’accessoires et mes parents étaient à la fois interprètes et producteurs, mon père était un homme drôle et ma mère était le garçon principal et la fille principale, donc c’est un peu dans mon ADN vraiment.

Le film sera présenté en première au cinéma Everyman de Crystal Palace début décembre, puis sera diffusé dans tous les cinémas Everyman le 4 décembre, puis dans les cinémas Showcase et Showcase Cinema De Luxe le 11 décembre.