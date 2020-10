Aubrey O’Day et Donald Trump Jr. auraient eu une sorte de relation amoureuse, bien que le fils du président n’ait jamais confirmé les affirmations d’O’Day. Néanmoins, il ne semble pas O’Day, qui a révélé sur MTV Ex on the Beach que les deux avaient un truc et est même allé aussi loin pour l’appeler son «âme sœur», va soutenir le président Donald Trump en ce qui concerne les prochaines élections.

Suite au débat vice-présidentiel entre Mike Pence et le sénateur Kamala Harris, la chanteuse de Danity Kane a tweeté après le moment viral de la mouche. Elle a retweeté un article de Joe Biden dans lequel il a partagé une photo de lui-même avec une tapette à mouches, écrivant en haut de son message: “[You] je dois aimer Joe. Elle est également restée assez active pour exprimer ses mécontentements avec Trump au cours des derniers jours. Dimanche, O’Day a appelé Trump pour sa gestion du coronavirus avec un long tweet comparant ses chiffres électoraux de 2016 et le nombre de décès COVID-19. «Plus d’Américains ont déposé une demande de chômage en 2020 que voté pour Trump en 2016», a-t-elle commencé son tweet. «Les seules grandes foules dont Trump devrait s’inquiéter sont les 210000 Américains qu’il a laissés mourir sous sa présidence ou le reste du pays sur lequel il a coupé le financement de l’aide humanitaire. Lundi, elle a envoyé un tweet appelant à la prétendue suppression des électeurs: «Trump a fait plus pour vous empêcher de voter que pour vous empêcher de devenir covid. #VoteBiden. »

Tu dois aimer Joe. ❤️ https://t.co/uGU8dzorIT – Aubrey O’Day (@AubreyODay) 10 octobre 2020

En ce qui concerne O’Day et Trump Jr., les deux, selon le chanteur, se sont déroulés quelque chose en 2012 alors qu’il était encore marié à sa non-ex-femme Vanessa, avec qui il a cinq enfants. Les deux ont fini par se séparer en 2018. O’Day affirme dans une interview avec PEOPLE qu’il était son «âme sœur» parce que les deux étaient «passionnés et connectés». Dans cette exclusivité, on a demandé à O’Day si elle se remettrait un jour avec lui, ce à quoi elle a dit qu’il avait fermé ce chapitre de sa vie «quand il a pris la direction qu’il a prise». En ce qui concerne l’affaire, on a demandé à O’Day pourquoi elle avait décidé de la révéler dans une émission de téléréalité, déclarant qu’elle ne l’avait fait que parce qu’on ne lui avait jamais demandé auparavant et qu’elle se considérait comme une «personne honnête». PEOPLE a noté que le point de vente a contacté Trump Jr. mais n’a pas répondu à leur demande de commentaires.