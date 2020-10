Les discussions sur l’adoption d’un plan de relance avant les élections se sont poursuivies lundi, mais avec seulement huit jours entre les élections du 3 novembre, les chances d’obtenir un accord avant la fermeture des bureaux de scrutin diminuent. Gary Cohn, ancien directeur du Conseil économique national de la Maison Blanche sous Donald Trump, estime que la probabilité que quoi que ce soit soit adopté avant cette date est infime.

Cohn a déclaré à Yahoo! Financez que la raison de la chute du Dow de 2% – c’est le plus important au cours des sept dernières semaines – et la baisse du S&P 500 et du Nasdaq sont liées à la conviction que l’aide à la relance ne viendra pas de si tôt, même aussi loin dire qu’il y a une «probabilité de 100%» que cela n’arrivera pas. Il a expliqué que dans huit jours, «personne ne pense que nous allons avoir des mesures de relance budgétaire avant les élections». S’ajoute à son cas la probabilité qu’après la confirmation par le Sénat d’Amy Coney Barrett à la Cour suprême, les décideurs politiques quitteront la région jusqu’à la fin des élections.

Après les pourparlers de lundi entre les deux parties, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a continué d’échanger des coups de feu avec la Maison Blanche au sujet des pourparlers de secours, tout en restant optimiste sur le fait que quelque chose peut être convenu avant les week-ends. Elle a également appelé le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, pour avoir semblé admettre sa défaite face au COVID-19 lorsqu’il a déclaré au cours du week-end que «nous n’allons pas contrôler la pandémie». Lundi soir après la nomination de Barrett, Pelosi n’a pas retenu ses pensées sur Twitter. Comme de nombreux démocrates l’ont exprimé, Pelosi a qualifié «d’acte de désespoir suprême» de se précipiter à Barrett juste avant les élections.

La frustration de Pelosi provient du nombre croissant de nouveaux cas de coronavirus tout en pensant qu’il y a eu un manque de concentration sur la recherche d’un moyen de combattre l’ennemi invisible. Vendredi, le pays a établi son record de cas en une journée et a suivi avec un autre sommet samedi. Le Dr Anthony Fauci, entre autres, a exprimé son inquiétude quant à l’orientation des chiffres au début de la saison d’automne et à l’approche de la saison de la grippe hivernale. Dans une interview avec Yahoo! Lundi, le Fauci a déclaré que l’Amérique était dans une situation «précaire» et les chiffres montrent que ce n’est «pas une bonne nouvelle» dans la direction que prennent les chiffres. Il a noté que la course au vaccin avance à un «bon rythme».