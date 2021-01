Dans une série de tweets, il a averti que les pressions auxquelles les hôpitaux étaient confrontés étaient «pires» que n’importe quelle crise hivernale à laquelle il a été confronté au cours de son mandat en tant que secrétaire à la santé le plus ancien du Royaume-Uni.

M. Hunt, qui est l’actuel président du Comité de la santé et de la protection sociale des Communes, a déclaré qu’il était maintenant «temps d’agir» après que le Premier ministre eut déclaré qu’il n’y avait «aucun doute» que les restrictions devraient être renforcées.

«Il est temps d’agir: expliquez pourquoi nous devons fermer les écoles, les frontières et interdire tous les ménages de mélanger TOTALEMENT», a-t-il écrit.

«Pour ceux qui se disputent l’hiver, c’est toujours comme ça dans le NHS: vous vous trompez. J’ai été confronté à quatre graves crises hivernales en tant que Health Sec et la situation est maintenant pire que tout autre. “

Il a poursuivi: «Il est vrai que nous avons souvent dû annuler les soins électifs en janvier pour protéger les soins d’urgence, mais cela aussi est sous une pression sévère avec un chariot d’enregistrement qui attend les patients les plus malades.

«Encore plus inquiétant, moins de patients victimes de crise cardiaque semblent se présenter dans les USI, peut-être parce qu’ils ne composent pas le 999 quand ils en ont besoin.

«Tout le crédit au NHS pour avoir maintenu les services de cancérologie ouverts, mais dans la vague 1, il y avait encore une baisse de 2/3 des appels pour le cancer: les gens ne se sont pas présentés chez les médecins généralistes ou ne voulaient pas aller à l’hôpital, avec de nombreux décès par cancer potentiellement évitables. Nous espérions éviter cela cette fois, mais cela semble maintenant improbable.

M. Hunt, qui s’est présenté contre M. Johnson lors de la course à la direction des conservateurs de l’année dernière, a déclaré plus tard au World at One que les preuves montraient que «les pays qui agissent plus tôt et de manière plus décisive finissent à la fois par sauver plus de vies et protéger leurs économies».

Cela intervient alors qu’une coalition de syndicats de l’éducation a averti que ramener tous les élèves à l’école pourrait alimenter la pandémie et exposer les enseignants à un «risque sérieux» de tomber malade au milieu de la nouvelle variante de Covid-19.

La gestion «chaotique» par le gouvernement de l’ouverture des écoles a semé la confusion chez les parents et les enseignants, selon une déclaration conjointe des syndicats représentant le personnel et les chefs d’établissement.

en relation

Toutes les écoles primaires de Londres et celles de certaines zones environnantes les plus touchées par Covid-19 ne rouvriront pas avant le 18 janvier, les élèves d’ailleurs en Angleterre devant retourner en classe cette semaine.

M. Johnson a insisté sur le fait que les écoles sont sûres car il a déclaré que la fermeture des écoles primaires était un «dernier recours».

Le Premier ministre a déclaré: «Le risque pour les enseignants, et bien sûr, nous ferons tout notre possible pour protéger les enseignants, mais le risque pour les enseignants n’est pas plus grand que pour quiconque.

«Je pense que les raisons de vouloir garder les écoles ouvertes sont très, très puissantes.»

Il a déclaré: «Il est inévitable que davantage d’écoles vont devoir fermer et le gouvernement doit planifier l’apprentissage des enfants et aussi des parents qui travaillent.

“Il est donc inévitable que d’autres écoles vont fermer.

“Mais le plus important d’une certaine manière, ce sont les restrictions nationales qui doivent entrer dans les prochaines 24 heures.”