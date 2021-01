T

Tout au long de la pandémie, les footballeurs ont trouvé d’innombrables façons de se mobiliser.

Marcus Rashford a défié et presque dicté la politique gouvernementale, Jordan Henderson a rallié les capitaines de la Premier League pour soutenir le NHS tandis que d’autres à travers le pays ont veillé à ce que les personnes âgées ne se sentent pas seules pendant le verrouillage. Certains préviennent la faim, d’autres apportent le sourire et même le plus petit cadeau peut changer une vie.

L’ancienne attaquante d’Arsenal Danielle Carter, maintenant à Reading, est la pionnière d’une cause visant à aider les moins fortunés du monde entier d’une manière simple mais qui change la donne.

Tout comme tous les joueurs professionnels, Carter reçoit chaque saison d’innombrables paires de chaussures de football neuves.

La participation à la base a toujours été la clé du développement du football féminin, et Carter cherche à aider tous ceux qui ne peuvent pas obtenir l’équipement dont ils ont besoin.

Avec sa petite équipe de représentants, Carter a conçu un plan pour avoir le plus grand impact avec le petit nombre de bottes qu’elle devait donner.

«J’ai toujours eu des chaussures de rechange parce que nous sommes envoyés tellement de paires», a déclaré Carter, qui a marqué 60 buts à Arsenal et remporté 12 trophées, à Standard Sport.

«C’était un cas où j’avais pas mal de paires, plus de 20 paires de bottes. Et il s’agissait de savoir comment pouvons-nous les transmettre à des personnes qui en ont vraiment, vraiment besoin. Ce n’est peut-être pas simplement le cas d’un fan aléatoire qui ne peut pas les utiliser, nous voulions que quelqu’un utilise réellement les bottes. Nous avons eu l’idée de le diffuser, surtout depuis Covid, et tout le monde vit ce qu’il vit individuellement, juste pour voir qui en avait vraiment besoin et quelles étaient les histoires des gens.

Ayant précédemment donné des paires individuelles avec des cadeaux uniques, l’approche a pris une touche plus personnelle cette fois, car Carter a appelé les gens à envoyer leurs histoires sur comment et pourquoi une nouvelle paire aiderait.

«Chaque histoire était complètement différente», a déclaré Carter, qui a maintenant mis en place un bureau de poste de facto, alors que la logistique finale de la façon d’envoyer toutes les paires est élaborée. «Que ce soit des problèmes familiaux ou des problèmes de santé personnelle ou mentale. Donc, ils sont tous en quelque sorte frappés à la maison dans le sens où vous savez, ce que COVID a réellement affecté tout le monde d’une manière complètement différente. Je pourrais certainement résonner avec les gens qui les envoient maintenant, dans leurs histoires.

Carter a passé 11 ans à Arsenal avant de rejoindre Reading en 2020

Les réponses sont venues du monde entier. Des filles d’Inde, d’Arabie saoudite et d’Afrique du Sud entrent en contact. Mais avec une petite équipe et les personnes sélectionnées devant être de taille cinq, elles ne pouvaient pas toucher tout le monde. C’est pourquoi ce n’est que le début.

Des offres sont venues d’anciens coéquipiers d’Arsenal Leah Williamson et Lousie Quinn pour faire don de plus de paires de différentes tailles, mais Carter souhaite voir des joueurs du football masculin et féminin du monde entier rejoindre la cause.

«Nous discutons avec des marques, des clubs, des joueurs individuels, que ce soit des hommes ou des femmes, et juste pour aider littéralement autant de personnes à obtenir autant de bottes ou un don aussi important que possible», a déclaré Carter. «Donner au plus grand nombre de personnes possible. C’est le but, aider le plus grand nombre possible. »

La volonté d’aider et le travail nécessaire pour trouver des gens et leur offrir une nouvelle paire de bottes sont remarquables, surtout lorsque vous ajoutez le point culminant d’une maîtrise.

Carter, 27 ans, et ancienne membre du Conseil de la FA, vient de soumettre sa thèse qui marquera la fin d’un diplôme de deux ans en tant que PDG d’une organisation sportive.

Les plans s’étendent alors déjà au-delà de ses jours de jeu, et rien n’est exclu en ce qui concerne ce qui pourrait lui être réservé.

«Je n’ai pas d’expérience de travail dans aucune sorte de rôle de haute direction», a déclaré Carter. «Je veux donc vraiment faire tout le travail préparatoire pour devenir éventuellement directeur sportif ou directeur général ou éventuellement PDG.

«J’adorerais travailler à nouveau pour Arsenal, j’ai toujours tellement d’amour pour le club dans son ensemble.»

La salle de conférence du nord de Londres est venue chercher sa juste part de bâton du côté des hommes ces dernières années, et Carter ne voit aucune limite pour travailler des deux côtés du football.

Que Carter puisse être celle qui mettra les choses en forme à The Emirates ou non est une question pour une date ultérieure, pour le moment, elle a un grand impact sur la vie de ceux qui en ont besoin et ne voit aucune limite au nombre de personnes pouvant être aidées.