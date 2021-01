L’ancienne Bond Girl Tanya Roberts perd la vie à 65 ans | Agence mexicaine

Malheureusement, Hollywood s’habille à nouveau en deuil, après avoir appris que l’ancienne bien-aimée Bond girl Tanya Roberts avait perdu la vie. Quelques heures avant son départ, la nouvelle consternait le monde, ceci en raison d’une fausse rumeur, lancée par son propre représentant.

Comme cela a été annoncé, la représentante de Tanya Roberts a annoncé son départ alors qu’elle luttait encore pour rester en vie dans un hôpital de Los Angeles; Mais malheureusement, quelques heures plus tard, la nouvelle est devenue réalité.

C’est le portail TMZ qui a partagé que Lance O’Brien, partenaire de l’actrice emblématique ayant participé aux films de James Bond, a reçu le lundi 4 janvier, peu après 21h00, l’appel qu’il n’aurait jamais souhaité recevoir, comme l’un des Les médecins de l’ancienne Bond girl lui ont révélé que Tanya Roberts avait perdu la vie.

La nouvelle du départ malheureux de l’actrice américaine a envoyé des condoléances sur les réseaux sociaux à grande vitesse, mais cela a commencé après que Mike Pingel, son agent, a révélé la nouvelle que Tanya Roberts 65 personnes étaient parties dimanche à l’hôpital Cedars-Sinai de Los Angeles; Cependant, des heures plus tard, il a été précisé que c’était une erreur puisqu’il était toujours en vie, bien que dans un état critique.

Il a été révélé que l’étoile de James Bond avait une condition qui a conduit à des problèmes hépatiques et rénaux; mais qu’elle a commencé à se sentir vraiment mal le 24 décembre, au milieu de la veille de Noël. A partir de ce moment, l’actrice hollywoodienne a été admise à l’hôpital, où en priorité, sa contagion de Covid-19 a été exclue; cependant, il a fallu mettre un respirateur sur lui, plus tard sa santé s’est détériorée.

C’était une vraie surprise pour le petit ami de Victoria Leigh Blum, son vrai nom, apprenant au milieu d’une interview qu’elle était toujours en vie. Lance O’Brien parlait du départ de Tanya Roberts dans une interview pour Inside Edition lorsqu’il a reçu un appel d’un hôpital l’informant que son partenaire était toujours en vie.

Tu me dis qu’elle est vivante? … L’hôpital me dit qu’elle est vivante. Ils m’appellent de l’équipe UCI [unidad de cuidado intensivos]O’Brien a déclaré au milieu de l’interview.

Le partenaire de l’actrice a partagé qu’il avait été soulagé de voir les yeux de Tanya s’ouvrir; cependant, ils ont souligné que ce n’était qu’une réflexion et qu’il n’y avait aucun espoir pour elle.

Quand elle m’a vu et que j’étais là, j’ai vu ses yeux s’écarquiller. Je me sentais bien. Je leur ai dit: ‘regardez, vos yeux s’ouvrent, vos yeux s’ouvrent’, [pero] Ils m’ont dit que c’était juste un reflet

Malheureusement, le bonheur de Lance O’Brien pour l’appel reçu lors de l’interview a été de très courte durée et seulement quelques heures plus tard, un autre appel lui dirait le contraire, la mauvaise nouvelle qu’il ne voulait pas recevoir.

Tanya Roberts a atteint sa renommée maximale en faisant partie de l’un des films de James Bond: Panorama para m @ tar, sorti en 1985. Les beaux yeux bleus de l’actrice ont éclipsé Roger Moore lui-même, qui jouait le légendaire agent 007.

La belle actrice hollywoodienne a commencé sa carrière sur le petit écran, faisant partie de divers films et séries et acquérant une plus grande notoriété lorsqu’elle a été choisie comme l’un des trois Charlie’s Angels pour la cinquième et dernière saison.

Certainement la belle Tanya Roberts a laissé un énorme héritage et peu oublieront ces beaux yeux bleus qui ont tiré sur James Bond lui-même. RIP Tanya Roberts.