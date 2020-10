Tracy Smothers, ancienne lutteuse de la WWE, de la WCW et de l’ECW, est décédée, a annoncé la WWE mercredi. Il avait 58 ans. Selon Timothy Dension sur Facebook, Smothers est décédé tôt mercredi matin après avoir combattu un cancer.

“Originaire de Springfield, Tennessee, Smothers a fait équipe avec Steve Armstrong, alors que sa carrière commençait en Florida Championship Wrestling”, a déclaré la WWE dans un communiqué en parlant de la carrière de Smothers. “Le duo a concouru à la WCW en tant que The Southern Boys et The Young Pistols et était engagé dans une longue rivalité avec le tandem Fabulous Freebirds de Michael Hayes et Jimmy Garvin.”

En novembre 2019, Smothers a annoncé qu’il luttait contre un lymphome. Le site Web Eat Sleep Wrestling a également noté que Smothers avait subi des lésions cardiaques dues à la chimiothérapie lors de son premier combat contre le cancer, ce qui l’a conduit à être hospitalisé à plusieurs reprises. “Tracy est prêt à combattre ce cancer aussi dur que l’automne dernier, mais les problèmes cardiaques ont retardé les traitements contre le cancer et le problème de la hernie a retardé les médecins de traiter les problèmes cardiaques. Il est dans une vraie bataille”, a écrit Eat Sleep Wrestling. Une fois que la nouvelle de la mort de Smothers s’est répandue dans le monde de la lutte, plusieurs stars de la WWE lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux.

“Je viens d’apprendre la nouvelle de Tracy Smothers”, a écrit la superstar de la WWE Ricochet. “Dans mes premières années en tant que lutteur, moi et [Chuck Taylor] passé beaucoup de temps avec Tracy. Il a toujours su mettre un sourire sur les visages des gens. »Les autres stars actuelles et anciennes de la WWE qui se souvenaient de Smothers sur les réseaux sociaux étaient CM Punk, Mustafa Ali, Eric Bischoff et Edge.

«Tracy Smothers a emmené deux jeunes enfants du Canada essayant de« visiter »le sud des États-Unis, avec 1,50 $ par jour à dépenser en nourriture, a vu un dilemme dans lequel nous nous sommes mis pour essayer d’acquérir de l’expérience et nous a pris sous son aile. Il savait que nous voulait. À cause de cela, et de son immense cœur », a écrit Edge sur Twitter. “Il nous a conduits vers la ville voisine pour que nous puissions manger notre prochain repas. Il a trouvé des planchers, des canapés ou d’autres talents qui avaient de l’espace libre dans leurs chambres d’hôtel pour que nous puissions dormir. Sur ces trajets, il a dispensé ses connaissances. Toujours en riant et un scintillement dans ses yeux. Et nous l’avons absorbé. “

Smothers a participé à la WCW de 1990 à 1992 et a remporté le championnat des États-Unis par équipe avec Armstrong à deux reprises. Il était à la WWE de 1996 à 1997 et a concouru sous le nom de Freddie Joe Floyd. Il est ensuite passé à l’ECW avant de passer le reste de sa carrière de catcheur sur le circuit indépendant.