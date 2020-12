g

L’ancienne maison d’eorge Michael au nord de Londres s’est vendue 19 millions de livres sterling lors d’une vente privée très disputée sur le «marché gris».

Selon certaines sources, la maison du village de Highgate a suscité beaucoup d’intérêt, qui s’est vendue «beaucoup plus» que le prix demandé à un «couple très local».

Le couple aurait «fait irruption» et aurait regardé un acheteur passionné après avoir entendu via un réseau local que la maison était vendue hors marché via un agent qui s’approchait d’un groupe d’acheteurs potentiels fortunés et avait reçu un certain nombre d’offres. . L’Institut littéraire et scientifique de Highgate et la Highgate Society font partie des organisations communautaires où se mêlent le grand et le bien de Highgate.

Un agent local a été étonné du prix de vente, révélé cette semaine dans les documents du registre foncier, estimant la valeur de la maison à plus près de 12 millions de livres sterling. Un autre agent a déclaré que la propriété était inhabituellement à jour pour la rue dans laquelle elle se trouve – où de nombreuses maisons appartiennent au même propriétaire depuis des décennies – avec des salles de bains modernes, une cuisine et un jardin particulièrement beau avec vue sur Hampstead Heath à proximité, le rendant prêt à déménager à. En comparaison, lorsque Jamie Oliver a acheté une maison de 9 millions de livres dans la même rue en 2015, il «a dû tout arracher et recommencer».

Le Wham! Le chanteur a acheté la propriété classée Grade II pour 7,65 millions de livres sterling en 2002, rejoignant une liste de résidents célèbres d’hier et d’aujourd’hui, notamment Sting, Annie Lennox, Jude Law et Victoria Wood. Kate Moss a déclaré que Michael la laisserait elle et sa fille grimper par-dessus le mur entre leurs jardins pour nager dans la piscine.

La maison jumelée en briques rouges a été construite à l’origine vers 1688 avec trois étages et un sous-sol et a ensuite été reconstruite dans les années 30.

L’un des musiciens les plus vendus de tous les temps, après sa mort le jour de Noël 2016, une parcelle d’herbe en face de sa maison Highgate est devenue un sanctuaire pour le chanteur et il y a eu une campagne pour y ériger une statue commémorative.

La star aurait laissé un domaine d’une valeur de 98 millions de livres sterling, ses principaux actifs étant partagés entre ses deux sœurs aînées.

Sa sœur, Melanie Panayiotou, aurait emménagé dans la propriété après sa mort. Dans une triste coïncidence, elle y est décédée le jour de Noël 2019, exactement trois ans après son frère.

La philanthropie généralisée de Michael n’a été révélée qu’après sa mort et étendue à sa communauté locale. Né à East Finchley, non loin de Highgate, il payait anonymement chaque année l’arbre de Noël de Highgate et était le plus grand sponsor privé de la foire locale. Il est enterré au cimetière de Highgate à côté de sa mère.