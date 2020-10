La nageuse à la retraite Missy Franklin a remporté quatre médailles d’or aux Jeux olympiques d’été de Londres 2012, puis en a ajouté une cinquième quatre ans plus tard à Rio. Maintenant, elle dit qu’elle a du mal à nager après s’être éloignée du sport en décembre 2018. Franklin a expliqué que les blessures précédentes à l’épaule causaient des problèmes lorsqu’elle entre dans la piscine.

“Je ne peux vraiment pas”, a déclaré Franklin à PEOPLE lors d’une interview exclusive. “Je veux dire, mes épaules sont tellement douloureuses que je peux peut-être sauter dans la piscine et nager facilement pendant 20, 30 minutes, mais c’est à peu près autant que mes vieilles épaules cassées peuvent supporter à ce stade.” Elle a également dit très clairement que le retour à la natation de compétition n’était pas sur la table.

«Je n’ai jamais subi la deuxième opération à l’épaule dont j’avais besoin et je – je ne vois pas vraiment que se remettre dans l’eau à ce stade de ma vie soit la meilleure chose pour ma santé physique ou mentale», a poursuivi Franklin. “J’ai un peu l’impression d’avoir donné tout ce que je pouvais au sport et maintenant c’est pour faire du bien en dehors de l’eau.”

Lorsque Franklin a pris sa retraite en 2018, elle a expliqué que la blessure persistante à l’épaule et un mariage à venir avaient joué un rôle dans sa décision de s’éloigner d’un sport où elle avait rencontré un succès considérable. Elle a dit qu’elle était prête à «ne pas souffrir tous les jours» et qu’elle était prête à devenir une épouse et une mère à un moment donné.

“Missy Franklin a laissé une marque indélébile dans le sport de la natation qui va bien au-delà de ses réalisations en compétition”, a déclaré le président de Speedo USA, John Graham, dans un communiqué lorsque l’olympienne a annoncé sa retraite. «Depuis qu’elle a pris la scène mondiale à l’adolescence, elle nous a tous inspiré par sa passion pour l’eau, son esprit indomptable et son sourire contagieux. Nous sommes fiers d’avoir fait partie du parcours de Missy depuis le début et continuerons sans aucun doute à la soutenir. s’efforce alors qu’elle aborde ce nouveau chapitre. “

Selon PEOPLE, Franklin est actuellement ambassadeur de la USA Swimming Foundation. Elle travaille sur la campagne Saving Lives is Always in Season, qui encourage le maintien des piscines ouvertes toute l’année. Franklin a déclaré au point de vente que l’objectif était de sensibiliser le public au fait que les cours de natation ne sont pas réservés uniquement à l’été. Elle a dit qu’elle voulait que les parents mettent leurs enfants dans la piscine afin qu’ils puissent apprendre une compétence vitale importante.