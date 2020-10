L’ancienne superstar de la WWE Alberto Del Rio a été inculpée d’un chef d’enlèvement aggravé et de quatre chefs d’agression sexuelle, selon Mike Johnson de PWInsider. Il a été arrêté en mai et accusé d’agression sexuelle et d’enlèvement aggravé après qu’une victime se soit rendue aux autorités du Texas. Del Rio, de son vrai nom Jose Alberto Rodriguez Chucuan, se serait fâchée contre elle et l’aurait agressée physiquement après l’avoir accusée d’infidélité. Del Rio pourrait être condamné à la prison à vie s’il est reconnu coupable sur la base des lois de l’État du Texas. Cependant, ce n’est possible que si Del Rio est reconnu coupable d’enlèvement aggravé au premier degré.

À l’époque, l’affidavit d’arrestation indiquait que la femme avait ses blessures de Del Rio documentées avec des photos. “La police a déclaré que Rodriguez Chucuan avait alors attaché les mains de la femme avec des sangles de boxe, mis une chaussette dans sa bouche et l’avait agressée sexuellement pendant plusieurs heures, en utilisant divers objets”, a déclaré la filiale de Fox à San Antonio. “Selon les enquêteurs, Del Rio lui a également donné un coup de poing dans le dos lors de l’agression, causant des blessures visibles. La victime a dit aux détectives qu’elle ne se souvenait pas beaucoup après avoir placé sa main autour de sa gorge.”

TMZ a ajouté plus d’informations sur l’incident, ajoutant que l’attaque a duré plus de 16 heures. La femme est allée à la police le même jour, l’agent intervenant voyant des ecchymoses sur son visage, ses bras, ses jambes et son cou. Elle a également déclaré que Del Rio avait tenté de brûler son passeport et avait brisé son ordinateur portable et son téléphone. TMZ a déclaré que la victime “… prétend également que Del Rio l’a agressée, lui causant de multiples blessures et l’a laissée” étourdie et étourdie par les coups à la tête. “”

Au moment de l’assaut, Del Rio n’était pas avec une promotion de lutte. Après avoir été libéré de la WWE en 2016, Del Rio a passé du temps sur le circuit indépendant et l’Impact Wrestling où il s’appelait Alberto El Patron. Pendant son séjour à l’Impact, Del Rio a remporté le championnat mondial GFW et le championnat mondial unifié GFW. Del Rio a eu deux courses différentes à la WWE (2009-2014 et 2015-2016) et a mis en place une carrière réussie. Il a remporté le match Money in the Bank et Royal Rumble en 2011, a remporté le championnat de la WWE à deux reprises, a remporté le championnat du monde des poids lourds à deux reprises et a également remporté le championnat des États-Unis à deux reprises.