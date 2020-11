Lors d’une allocution jeudi, le président américain a doublé ses affirmations selon lesquelles il était escroqué de sa réélection, faisant des allégations non fondées sur le trucage des votes et jurant que la Cour suprême décidera finalement qui gagnera.

«Nous avons tellement de preuves, tellement de preuves et elles finiront peut-être devant le plus haut tribunal du pays», a-t-il affirmé. “Nous pensons qu’il y aura beaucoup de litiges parce que nous ne pouvons pas nous faire voler une élection comme celle-ci.”

Mais de nombreux observateurs ont déclaré que la confiance de M. Trump était absente lors de son discours, certains notant qu’il semblait «vaincu».

Décrivant la scène aux téléspectateurs, le présentateur de CNN, Anderson Cooper, a déclaré: «Je ne pense pas que nous ayons jamais rien vu de tel de la part du président des États-Unis et je pense que c’est triste et vraiment pathétique et, bien sûr, c’est va passer par les tribunaux.

Allant plus loin, il a ajouté: «Le président n’avait aucune preuve, rien, aucune preuve réelle d’une quelconque fraude.

«Il a parlé de gens qui installaient des choses dans des fenêtres, il a parlé de choses qu’il a vues sur Internet.»

Un Cooper exaspéré a alors regardé directement l’objectif de la caméra et a déclaré: “C’est le président des États-Unis, la personne la plus puissante du monde, et nous le voyons comme une tortue obèse sur son dos s’agiter sous le soleil brûlant, réalisant son temps est révolu.

La journaliste Molly Knight a déclaré que le président «a l’air si pathétique et faible. Vaincu, humilié, fini. Il ne peut même pas mettre son cœur dans ces mensonges ».

“Chaque bulletin de vote doit être compté et c’est ce que nous allons voir passer maintenant et c’est ainsi que cela devrait être”, a déclaré M. Biden depuis sa ville natale de Wilmington, Delaware.

«Nous continuons à nous sentir très bien dans la situation actuelle, nous sommes convaincus que lorsque le décompte sera terminé, le sénateur Harris et moi serons déclarés vainqueurs.

“Je demande donc à tout le monde de rester calme, à tout le monde de rester calme, le processus fonctionne, le décompte est en cours et nous le saurons très bientôt.”