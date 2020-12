Lando Calrissian est l’un de ces anti-héros attachants qui font de Star Wars l’une des franchises les plus appréciées du monde du cinéma. Ambigu et délicat, mais avec un cœur héroïque qui compense n’importe lequel de ses éventuels trucs et astuces. Le cher ami de Han Solo est essentiel pour comprendre la dynamique des personnages dans la soi-disant trilogie originale.

Tant de fans ont célébré le genre de renouveau dont Lando Calrissian a bénéficié au cours de la dernière décennie. Il est sorti pour la première fois par la porte d’entrée dans Solo de Ron Howard: une histoire de Star Wars prequel, dans lequel nous avons appris à connaître un peu son histoire et, en plus, il est devenu le centre d’attention en étant joué par le talentueux Donald Glover. L’acteur n’a pas seulement donné à Lando un air sophistiqué. Cela l’a également emmené dans une nouvelle dimension de malice et de courage gracieux. Le résultat? Peut-être le point culminant de l’un des films les plus critiques de la franchise pendant son séjour à Disney.

“ Solo: A Star Wars Story ” sur Disney Plus ne suffisait pas

Comme si cela ne suffisait pas, le personnage a également fait une apparition nostalgique dans The Rise of the Skywalker de JJ Abrams, dans lequel Lando arrive juste à temps, affichant une fois de plus son sens habituel du timing.

A cette occasion, c’était la version adulte et la plus connue du personnage, joué par Billy Dee Williams. Le rôle était petit. Aussi un peu cahoteux. Et il y avait une chance de laisser entendre que l’aîné Lando avait des choses à dire et qu’il était sur le point de commencer sa prochaine grande aventure: aider un jeune ancien soldat à la recherche de ses origines.

Maintenant que le spin-off du personnage a été annoncé, les fans se demandent lequel des acteurs jouera le légendaire homme fort et intrépide de la franchise. Bien qu’il ait été annoncé que Justin Simien, directeur de Dear White People, dirigera le projet, il n’y a pas encore d’informations sur qui jouera Lando. Cela ne pouvait pas seulement définir le rythme du programme. Aussi la façon dont l’aventure se déroulera à l’écran. Est-ce une révision de l’histoire de Lando, bien avant qu’il ne devienne un héros de la rébellion et une figure extraordinaire qui a combattu en mettant sa vie en danger pour la liberté de la galaxie? Ou la version plus vénérable, qui, comme déjà évoqué dans un court dialogue dans le film Abrams, va commencer une nouvelle aventure galaxique?

Nouvelle série Lando Calrissian sans acteur principal

Ce qui est unique dans cette affaire, c’est que lors de la Disney Investor Day, il y avait de nombreux noms à l’écran pour célébrer tous les nouveaux programmes qui sortiront à moyen terme. De l’annonce du duo de Ewan McGregor et Hayden Christiansen, qui reviendrait dans le cadre de la très attendue série Obi Wan Kenobi, jusqu’au film Buzz Lightyear, qui mettrait en vedette la voix de Chris Evans.

Le défilé de toute une sélection de talents extraordinaires était la note constante de la nuit. Alors pourquoi personne n’a-t-il annoncé que Donald Glover reviendrait pour jouer l’un de ses personnages les plus mémorables? Ou, dans tous les cas, Pourquoi personne n’a-t-il célébré qu’une légende hollywoodienne comme Billy Dee Williams ferait partie du casting du spin-off?

C’est une décision difficile qui implique une révision du canon qui, pour l’instant, est réinventé avec une toute nouvelle génération de personnages. Et aussi la manière dont les anciens personnages peuvent faire partie de la nouvelle perception de la franchise. Quelle est la décision qui convient le mieux à Disney? Pour continuer les aventures de Lando avec le visage de l’un des acteurs les plus connus et les plus populaires d’aujourd’hui (qui nous permettrait également d’explorer les moments précédents à la chute de l’Empire? Ou donner de la pertinence à la trilogie la plus récente (une dans laquelle l’apparition de Lando a été chaleureusement accueillie; mais notée comme une autre des nombreuses Deux ex machina qui ont peuplé l’intrigue faible du film de 2019)?

Le mystère autour de Lando a aussi sa charge considérable de sens. Cela signifie que tout ce qui concerne le canon central pourrait continuer à avoir une importance particulière, ce qui a également été précisé avec l’annonce de Star Wars: Droids, une série animée qui serait basée sur les aventures – je ne sais pas quel point historique – de R2D2 et C3PO à travers la galaxie. La série de Lando pourrait-elle être liée à ce segment de l’Univers? Ou est-ce une décision particulièrement risquée pour Disney après l’échec critique des histoires les plus récentes de Star Wars sur grand écran?

Lando Calrissian: axe central du nouveau Star Wars

Lucasfilm

Pour l’instant, il n’y a pas de réponse au sujet. Billy Dee Williams pourrait être un ajout nostalgique et extraordinaire, comme l’apparition de Boba Fett (Temuera Morrison) dans The Mandalorian, qui a apporté force et cohérence remarquable à la mythologie mandalorienne. Mais que pourraient bien proposer les aventures d’un Lando vieillissant en compagnie d’un personnage mineur issu d’un film pas trop réussi?

C’est peut-être le poids de la légende. Après tout, Billy Dee Williams est une institution du cinéma américain, ce sur quoi Glover était déjà clair lorsqu’il a sorti Solo. L’acteur a déclaré à l’animateur de radio Big Boy’s Neighborhood qu’il était impressionné et touché par cette opportunité. Aussi un peu inquiet:

«Il y a beaucoup de pression. Lorsque vous marchez dans la rue et que les gens disent: «Je suis enthousiasmé par Lando. Les gens sont enthousiastes à ce sujet, mais je peux aussi le faire d’une nouvelle manière. Je le prends très au sérieux. Je voulais te montrer que je sais ce que je fais. Je suis définitivement arrivé et nous avons dû tester avec des gens et voir à quoi ressemble notre chimie et tout. “

L’acteur est devenu le point fort d’un film considéré, pour l’instant, comme l’un des grands trébuchements de Star Wars à l’ère Disney Plus. La question réside dans quel sera le risque que l’étude veut courir.

Montrer quelque chose d’une trilogie dont personne ne veut trop parler (une trilogie qui a été manifestement ignorée lors de la Journée des investisseurs Disney)? Ou mettre en évidence un personnage appartenant au film le moins réussi de la franchise? Ce n’est pas un simple dilemme.

L’article Lando vs Lando: qui jouera Lando Calrissian dans la nouvelle série Star Wars pour Disney Plus? Il a été publié dans Explica.co.