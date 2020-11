E

La réunion de la Ligue des Nations de la ngland avec l’Islande la semaine prochaine devrait se dérouler à Wembley comme prévu après que le gouvernement a accepté de faire une exception à ses règles de voyage pour les coronavirus.

La réglementation actuelle comprend une interdiction pour tous les voyageurs étrangers arrivant au Royaume-Uni en provenance du Danemark, où l’Islande doit jouer dimanche.

On craignait que le match ne doive être déplacé dans un lieu neutre, l’Allemagne et l’Albanie étant présentées comme des alternatives possibles, mais une exemption a maintenant été accordée et le stade national accueillera le match mercredi prochain.

Un communiqué du ministère des Transports a déclaré: “Le gouvernement a également annoncé une exemption limitée pour qu’un petit nombre de footballeurs nationaux danois et islandais voyagent du Royaume-Uni à Copenhague et reviennent, sans avoir besoin de s’isoler, pour participer. dans les prochains matchs de football internationaux.

“Cette exemption temporaire et extrêmement limitée permettra aux joueurs concernés et au soutien du personnel essentiel d’être exemptés des nouvelles exigences et contribuera à réduire toute perturbation pour les prochains matches de la Ligue des Nations en Angleterre.”

en relation

Les sportifs d’élite ont été exemptés de la majorité des restrictions de voyage du gouvernement, y compris la mise en quarantaine obligatoire à l’arrivée au Royaume-Uni, mais des mesures plus strictes sont en place lorsque le Danemark est concerné à la suite d’épidémies généralisées d’une souche mutée de coronavirus dans les fermes de visons du pays.

L’Angleterre est de retour ce soir avec un match amical contre la République d’Irlande à Wembley, avant de se rendre à Louvain pour affronter la Belgique en Ligue des Nations dimanche.