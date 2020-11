F

Depuis les tribunes, le test de rugby à l’ère Covid est une expérience auditive très différente. Plutôt que le bourdonnement du bourdonnement et du rugissement collectif d’une foule, ce que vous entendez, ce sont des voix individuelles qui rebondissent sur les sièges vides.

Samedi à Twickenham, l’autre bruit qui résonnait constamment dans le bol froid était le craquement du tacle féroce de l’Angleterre. La ligne irlandaise étant profondément assise, permettant aux plaqueurs – travaillant souvent en tandem – de se relever, l’impact palpita.

Kyle Sinckler a déclaré que toute l’expérience était contagieuse. Eh bien, si oui, Sam Underhill est patient zéro. Lui et Tom Curry, l’autre «Kamikaze Kid», ont toujours donné le ton à l’Angleterre en défense. Samedi, leurs coéquipiers ont suivi comme jamais auparavant. Ils semblaient tous apprécier tellement les tacles qu’il valait la peine de se demander s’ils voulaient même le ballon.

Underhill a admis que c’est un domaine que lui et Curry cherchent à mener.

“C’est sûr que c’est un domaine du jeu qui, en arrière-plan, nous aimons penser que nous pouvons ajouter de la valeur, en particulier en termes d’effort, d’énergie et de rythme de travail”, a-t-il déclaré. «C’est un effort collectif. Ce qui est génial, c’est que peu importe qui est de chaque côté de vous, vous savez que vous avez des gars qui vont de l’avant en mettant leur corps en jeu, en faisant de bons coups et en faisant de bonnes lectures.

Angleterre vs Irlande, Coupe des Nations d'automne | 21/11/2020

“Cela vous remplit d’un certain sentiment de confiance. Je dirais que c’est un domaine du jeu où nous essayons de mener, mais dans tous les jours d’honnêteté comme aujourd’hui, nous n’avons pas à le faire. Nous devons juste faire notre travail.”

Le résultat est que les attaquants de l’Angleterre ont réussi 230 plaqués, dont seulement 13 manqués. Chaque attaquant a fait au moins 15. Dans la rangée arrière, Curry a fait 20, Underhill 17 et Billy Vunipola 25. Ben Earl, qui a remplacé Underhill après 62 minutes, a fait sept. Les quatre hommes ont remporté un chiffre d’affaires, tout comme les trois écluses: l’épopée Maro Itoje, Joe Launchbury et Jonny Hill.

“Je n’ai jamais vu une performance en arrière-plan comme celle-ci”, a déclaré l’ancien capitaine légendaire de l’Irlande Paul O’Connell.

Ce qui est parfaitement clair, en écoutant Underhill, c’est à quel point l’Angleterre apprécie son travail en défense maintenant. L’entraîneur John Mitchell a habilité les joueurs de ce département et c’est une source de grande fierté. Vous ne passez pas plus de trois heures et demie sans concéder un point si ce n’est pas une passion.

La contribution de Vunipola aux côtés de Curry et Underhill était remarquable. Ce n’était peut-être pas le canon Billy d’il y a quatre ans mais, dans un jeu d’attrition de pouces, il était extrêmement efficace. Un match de 25 plaqués, un record, lui vaut deux matchs.

Compte tenu de la situation dans son ensemble, le timing du trio de la rangée arrière était aussi impeccable que leur tacle. Vendredi soir, Sam Simmonds a marqué un triplé pour Exeter alors que la Premiership reprenait. Son directeur du rugby à deux reprises, Rob Baxter, a admis par la suite qu’un manque de reconnaissance internationale «brûlait» au sein du club. Le frère aîné de Simmonds a arraché des arbres depuis son dernier test, en mars 2018.

Dimanche après-midi, Jack Willis a été nommé homme du match des Wasps contre Bristol. Il a marqué un essai, comme il l’a fait lors de ses débuts en Angleterre huit jours plus tôt, et était son habituel menaçant lors de la panne. Contrairement à Simmonds, il sera de retour à l’entraînement avec l’Angleterre mardi et en compétition pour une place contre le Pays de Galles ce week-end.

C’était une performance opportune de Tom Curry et co, avec des joueurs comme Jack Willis et Sam Simmonds impressionnant en Premiership

Si l’Angleterre obtient un seul point dans ce match, elle finira presque certainement 2020 comme elle l’a commencé: avec un match contre la France. Bien que l’expérience du terrain français reste à voir, compte tenu des différends en cours avec les clubs du Top 14.

Comme toujours, il y a beaucoup à améliorer pour l’Angleterre au cours des quinze prochains jours. Il y a beaucoup de possibilités pour déployer leurs ailes en attaque, et ne pas simplement compter sur les moments de magie de Jonny May. C’est plus facile, cependant, avec des bases défensives solides en place. Les craquements entendus dans les tribunes samedi et les chiffres effrayants enregistrés témoignent du fait que c’est maintenant le cas.

