nyone assez chanceux pour avoir visité le Sri Lanka aura rencontré les hôtes les plus accueillants.

Normalement, cependant, cette hospitalité et cette générosité ne s’étendent pas au terrain de cricket, où tant de joueurs spéciaux les ont rendus diaboliquement difficiles à affronter, en particulier à Galle, une forteresse de cricket à côté d’un fort colonial.

Pas aujourd’hui. Le Sri Lanka a simplement offert des guichets à l’Angleterre lors d’une journée d’ouverture surréaliste qui a vu les hôtes jouer pour 135, le plus bas total jamais atteint à Galle. L’Angleterre, tristement lente dans les séries, surtout à l’étranger, a reçu les cadeaux avec gratitude.

Et lorsque leurs batteurs seniors, Jonny Bairstow et Joe Root, ont mis un 110 invaincu pour éviter un début de réponse instable, la position des touristes est devenue encore plus prometteuse.

La domination de l’Angleterre signifiait que ce n’était pas seulement le manque de foule – le seul Anglais là-bas, Rob “DJ Randy Caddick” Lewis, a été expulsé du fort par la sécurité – qui en a fait un match inhabituel à Galle.

(Cricket du Sri Lanka)

Le terrain a tourné depuis le début, mais il n’y a pas de champ de mines – pour le moment (l’Angleterre ne voudra pas trop courir dans les quatrièmes manches). Et l’Angleterre a bien joué, mais pas 135 bien.

Ce fut une journée qui a mal commencé pour le Sri Lanka, lorsque leur capitaine Dimuth Karunaratne a été exclu avec un pouce cassé avant le tirage au sort, et a empiré. Son remplaçant, Dimuth Chandimal, a remporté ce qui semblait être un tirage au sort important, mais ils n’ont pas pu capitaliser.

Jusqu’à ce que Bairstow et Root entrent calmement dans leur travail, le cricket avait regardé un monde loin du tarif de haute qualité présenté dans la série entre l’Australie et l’Inde qui se poursuit à Brisbane ce soir. Mais il y a des mesures d’atténuation. Il y a une semaine, le Sri Lanka était en Afrique du Sud, où il a subi deux lourdes défaites et de nombreuses blessures. L’Angleterre a eu une journée d’entraînement au cricket au Sri Lanka et il manque également une foule de joueurs.

Le principal bénéficiaire de la charité sri-lankaise était Dom Bess, qui a été surclassé par Jack Leach, mais est reparti avec un deuxième test de cinq pour.

Bess a frappé avec la deuxième balle de son premier sort et la première balle de son deuxième, tous deux de manière comique. Kusal Perera, qui avait pris un départ typiquement agressif, a tenté un balayage inversé ambitieux, mais n’a trouvé que du glissement. Puis Niroshan Dickwella a giflé une horrible descente au point arrière. C’était un guichet si sale que le receveur, Dom Sibley, avait l’air incrédule et le melon, Bess, ne pouvait se résoudre à célébrer.

Bess ne savait pas que cela deviendrait encore plus idiot. Dasun Shanaka a été attrapé par le gardien de guichet Jos Buttler via une déviation de la cheville de Bairstow à jambe courte. Le Sri Lanka a peut-être gardé le meilleur jusqu’à la fin, avec Wanindu Hasaranga a joué derrière ses jambes alors qu’il tentait un balayage inverse sauvage. Entre les temps, une belle pause était passée par la porte béante de Dilruwan Perera. Alors qu’il s’éloignait, Bess avait l’air plutôt penaud alors qu’il levait le ballon au public absent.

Les statisticiens de CricViz ont un modèle de «guichets attendus» pour évaluer la menace d’une balle. Ils ont dit que les 61 balles que Bess a jouées auraient dû prendre 0,55 guichets; au lieu de cela, il a terminé avec cinq. La moyenne du bowling de Bess’s Test a chuté de 40,57 à 33,38 pendant 10 heures de travail.

C’est Stuart Broad, préféré à James Anderson, qui a le mieux joué. Cela fait 14 ans qu’il a fait ses débuts en Test au Sri Lanka et c’est sa quatrième tournée dans le pays. Dans les trois premiers, il avait joué 82 overs et pris seulement trois guichets. Cette fois, il avait trois guichets lors de ses huit premiers overs.

Lahiru Thirimanne se tourna directement vers Bairstow au niveau d’un ravin de jambe imaginatif, puis Kusal Mendis tâta durement sur un coupe-jambe – qui était presque la livraison de stock de Broad – et fut pris derrière. Après deux à Johannesburg et un à Centurion, Mendis avait enregistré «une Audi»: quatre canards d’affilée.

Cela a amené Angelo Mathews dans le pli, qui était en partie à blâmer pour seulement neuf overs disputés dans la première heure. Dans une bataille divertissante avec Mark Wood, qui a touché 93 mph, Mathews a appelé un garde-poitrine, puis a fait briser sa chauve-souris par un coup de foudre. Cependant, aucun retard n’a duré aussi longtemps que celui causé par un écran de visée défectueux.

Le stand de Mathews de 65 avec Chandimal de chaque côté du déjeuner était confortablement le plus grand des manches. Le duo est le meilleur batteur du Sri Lanka, mais les deux l’ont donné après le déjeuner pour déclencher l’effondrement de sept pour 54, avec Mathews coupant fort à Broad, puis Chandimal conduisant Leach à couvrir, où il avait déjà été abandonné par le débutant Dan Lawrence. .

Ce serait le seul guichet de Leach d’un affichage encourageant, mais il a épuisé Embuldeniya en reculant, un licenciement qui incarnait un affichage farfelu.

Embuldeniya s’est dépoussiéré pour renvoyer les ouvreurs de l’Angleterre – Dom Sibley, pris au piège, et Zak Crawley, conduisant sur le sol – rapidement, mais Root et Bairstow ont ordonné la procédure. Ils ont bien balayé et ont couru brillamment, tandis que Root renversait un lbw dans leur seule vraie frayeur. Huit derrière, l’Angleterre a une belle opportunité.