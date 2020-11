R

C’est l’occasion au rugby de remporter un trophée important, puis de bâtir immédiatement dessus. Mais c’est la situation dans laquelle se trouve l’Angleterre après avoir remporté le titre à la fin des Six Nations les plus étranges et les plus longues à Rome samedi.

Après avoir perdu contre la France au premier tour, l’Angleterre a bien fait de remporter le titre à la différence de points. Ils étaient comme des ouvriers en cas de besoin, comme lors de cette horrible journée d’Édimbourg en février, mais ont également coulé parfois contre l’Irlande et le Pays de Galles. La France est l’équipe dont les fans ont le plus à être optimistes, mais l’Angleterre ne peut pas être trop loin derrière. L’Écosse est également dans un bien meilleur état qu’il y a 12 mois.

Les quatre matches pour terminer le tournoi en octobre se sont sentis totalement détachés des 11 qui ont eu lieu au printemps. Peut-être plus que n’importe quel événement sportif que nous ayons vu jusqu’à présent, les Six Nations se sentaient tellement diminuées sans ses fans.

L’Angleterre a fait le travail à Rome. Un peu plus, rien de moins. Ce fut une démonstration agitée qui les voyait parfois paraître lents à résoudre les problèmes et terminés par les célébrations exubérantes de petites victoires des Italiens. Ils ont donné des coups de pied et de pied.

Mais étant donné qu’ils ont été privés d’un échauffement et qu’il manquait neuf joueurs qui auraient pu raisonnablement s’attendre à faire le 23 sur blessure (plus George Kruis, lié au Japon), le résultat était tout ce qui comptait. La rouille et la méconnaissance de certaines combinaisons semblent parfaitement excusables. C’était encourageant qu’ils aient été meilleurs dans la seconde moitié que dans la première.

Maintenant, soutenus par la levée de l’argenterie (et les célébrations qui ont suivi), ils ont l’opportunité de vraiment démarrer immédiatement, avec quatre matchs de la Coupe des Nations d’automne à venir avant Noël, puis cinq autres Six Nations peu de temps après. Ce n’est qu’autour d’une Coupe du Monde que les équipes jouent autant de matches dans une succession aussi rapide.

Cette rafale de matchs arrive à un bon moment pour Eddie Jones et l’Angleterre. Aujourd’hui marque 12 mois depuis qu’ils ont perdu la finale de la Coupe du monde contre l’Afrique du Sud, et ils commencent à évoluer, comme Jones l’a dit au lendemain de cette douloureuse défaite. Ils restent une équipe jeune, et Maro Itoje et Tom Curry semblent particulièrement être des joueurs générationnels avec des années à courir.

Les matches à venir sont éminemment gagnables: d’abord la Géorgie une semaine samedi, puis un voyage à Llanelli pour affronter le Pays de Galles (qui, avec un voyage à Dublin au préalable, pourrait être sans victoire en six matches d’ici là), avant d’accueillir l’Irlande. Ils ont déjà battu le Pays de Galles et l’Irlande cette année et semblent en meilleure forme que l’un ou l’autre. Gagner ces trois matchs donnerait à l’Angleterre une «finale» à domicile à Twickenham début décembre contre le vainqueur de l’autre poule.

Jones est convaincu que l’Angleterre ne fait que commencer son voyage. Le dernier morceau de son puzzle d’entraîneur, l’entraîneur de compétences Jason Ryles, signé de Melbourne Storm, n’arrive que cette semaine, rejoignant Matt Proudfoot et Simon Amor pour signer cette année. Proudfoot, en particulier, a grogné les attaquants anglais, et leur profondeur à travers le peloton est de plus en plus enviable. Il y a des domaines, cependant, où beaucoup de développement est encore nécessaire.

Toutes ces blessures signifient que les opportunités abondent pour les joueurs marginaux et pour tester la profondeur que fournit la Premiership. Il y a eu quatre débuts de durée et d’impact variables à Rome – Jonny Hill a obtenu 68 minutes et impressionné, tandis que Tom Dunn n’a eu que quelques secondes. Nous devrions nous attendre à ce que ce nombre double dans les semaines à venir.

Contre la Géorgie, Jones a l’opportunité d’essayer de nouvelles combinaisons. Ce serait bien de voir Ollie Lawrence prendre le départ aux côtés d’Henry Slade, car l’équilibre d’un milieu de terrain sans Manu reste un problème. Une implication pour l’un ou les deux de Jacob Umaga et Max Malins dans le dos serait la bienvenue, et ce serait bien de voir Joe Cokanasiga et Ben Earl accorder plus de temps de jeu.

Avec Curry, Earl et Sam Underhill impliqués samedi et Lewis Ludlam et Ted Hill en réserve (sans parler d’Alex Dombrandt, qui n’est même pas dans l’équipe), Jack Willis fait partie d’une génération ridicule de talents de l’arrière-plan, tout cela moins de 25 ans, mais il est temps pour lui de se faire vacciner.

Au cours du mois prochain, certaines des stars anglaises blessées reviendront. Quand ils le font, ils pourraient trouver leurs positions beaucoup plus contestées. Avec un trophée dans le sac, Jones a une occasion en or de faire évoluer sa dernière équipe d’Angleterre.

