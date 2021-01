T

La BCE a annoncé la rétention de 54 joueurs par équipes dans la compétition The Hundred, dont les stars anglaises Jonny Bairstow restant avec Welsh Fire et Jason Roy avec Oval Invincibles.

Les équipes sont actuellement remaniées après que l’édition inaugurale du tournoi ait été retardée d’un an l’été dernier en raison de la pandémie de Covid-19. Un repêchage a eu lieu en octobre 2019, mais les modifications apportées aux valeurs et à la disponibilité des joueurs signifient que les équipes ont jusqu’au 4 février pour conserver ou libérer des joueurs. Après cela, il y aura un autre mini-projet pour remplir les emplacements restants.

Bairstow a perdu son contrat d’Angleterre Test l’année dernière et se classe donc dans la tranche de salaire la plus élevée (100000 £ pour la saison, contre 125000 £ en raison du serrage de la ceinture après Covid-19) à Cardiff, ce qui signifie que l’un des duo australien Steve Smith et Mitchell Starc sera soit devoir prendre une réduction de salaire ou quitter l’équipe. La disponibilité des internationaux australiens tout format est toujours en cours d’élaboration.

Bairstow sera rejoint par Ben Duckett, Tom Banton et Ollie Pope dans une formation de frappeurs passionnante.

Un autre joueur dont les circonstances ont changé est Dawid Malan. Il a été repris par Trent Rockets, basé à Nottingham, pour 40000 £ en 2019, mais sa valeur a depuis augmenté, il a donc progressé de quelques groupes. D’autres équipes étaient intéressées par Malan, mais il a choisi de rester à Nottingham.

Roy est retenu par Oval Invincibles, avec Sunil Narine, Nathan Sowter et Alex Blake dans la compétition masculine. Dans leur équipe féminine, ils ont Marizanne Kapp de l’Afrique du Sud, Rhianna Southby, Megan Belt et Eva Gray.

À travers Londres, chez Lord’s, London Spirit a confirmé la rétention de Mohammad Amir du Pakistan et de Mohammad Nabi d’Afghanistan, ainsi que de Jade Dernbach, Luis Reece et Adam Rossington. Dans la compétition féminine, London Spirit a Amara Carr, Aylish Cranstone, Danielle Gibson, Susie Rowe et Chloe Tryon des Proteas.