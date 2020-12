S

Le médecin de l’équipe africaine a révélé que l’Angleterre avait exprimé des inquiétudes quant à l’intégrité de l’environnement de biosécurité dans lequel vivent les équipes au Cap, mais a catégoriquement nié que quiconque ait franchi la bulle avant le report de l’ouverture de l’ODI.

Le match à Newlands a été annulé une heure avant le tirage au sort vendredi après qu’un membre du parti sud-africain a été testé positif pour Covid-19. Le début de la série a été retardé jusqu’à dimanche, sous réserve de la réussite d’une autre série de tests.

Le Dr Shuaib Manjra, médecin-chef du CSA, a déclaré que l’on ne sait toujours pas comment Covid est entré «de manière inattendue» dans le camp. Deux joueurs n’ont pas participé à la série T20, qui s’est terminée mardi, après avoir été testée positive, mais l’écart a été arrêté – jusqu’à aujourd’hui.

“Il y a une source de préoccupation et l’Angleterre a exprimé une inquiétude. L’Angleterre remet en question la confiance qu’elle a dans l’environnement biosécurité et à juste titre”, a-t-il déclaré.

“S’il y a eu un joueur qui a été testé positif la semaine dernière, il a des raisons de s’inquiéter et nous respectons cette préoccupation. Nous avons rencontré l’équipe médicale anglaise et nous avons prévu un moyen. Nous testerons à nouveau tous les joueurs et le personnel de l’hôtel demain. . Nous attendrons les résultats et déterminerons un plan d’action, puis mardi avant le dernier ODI, nous testerons à nouveau l’équipe. »

Manjra a déclaré que le résultat était une «surprise car nous avons confiance dans l’environnement de biosécurité». Il a déclaré qu’après avoir parlé au joueur et vérifié les images de vidéosurveillance, le virus n’aurait pu être capturé qu’à l’intérieur de la bulle du Vineyard Hotel à l’ombre de Table Mountain.

«Je suis assez convaincu que 99% du temps, cet environnement fonctionne», a-t-il déclaré. “Il peut y avoir une brèche qui ne nous est pas connue. Je ne dis pas qu’il n’y a aucun risque. Il peut y avoir un léger risque. Il y a beaucoup de pièces mobiles dans une tournée comme celle-ci et nous essayons de contrôler cela.

“Je peux affirmer catégoriquement qu’aucun joueur n’est capable de quitter l’environnement de l’hôtel simplement en raison du fait qu’il y a une sécurité autour et que la sécurité ne permettra pas au joueur de partir, à moins que ce joueur ne quitte dans un véhicule assigné qui est un véhicule officiel avec un chauffeur officiel.

«Il y a un centre de commandement ici dirigé par le colonel de la police de Claremont et ils appliquent strictement la biobulle. Ils ne permettraient à personne de partir.