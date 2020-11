R

ugby union dans la capitale a prudemment «salué» la nouvelle que les fans seront autorisés à revenir après le verrouillage, mais attend nerveusement de savoir dans quel niveau Londres sera placé jeudi.

L’Angleterre et les Irlandais de Londres joueront tous deux des matchs à domicile le 6 décembre, le premier week-end après les levées de verrouillage.

L’Angleterre affrontera probablement la France le dernier week-end de la Coupe des nations d’automne. La RFU évalue les coûts d’exploitation pour accueillir un si petit nombre de fans à Twickenham, où la capacité est de 82 000 personnes. Les rapports suggèrent que les travailleurs du NHS pourraient être invités à assister au match.

Les Irlandais de Londres emménagent dans leur nouvelle maison, le Brentford Community Stadium, ce dimanche, et y affronteront Sale une semaine plus tard – et viseraient à accueillir les fans.

«C’est vraiment une bonne nouvelle pour tous les clubs, y compris nous-mêmes, alors que nous nous lançons dans un nouveau chapitre passionnant au Brentford Community Stadium», a déclaré Brian Facer, directeur général d’Irish.

«Le sport sans supporters n’est rien et même si nous pouvons amener un petit pourcentage de nos supporters – qui ont été incroyablement compréhensifs, patients et solidaires pendant la pandémie – dans le stade au cours des semaines et des mois à venir, ce sera un grand coup de pouce pour le club et notre fidèle base de fans.

«Nous sommes en liaison avec nos collègues de Brentford depuis un certain temps en préparation de cette nouvelle et une fois que nous aurons reçu la confirmation officielle de ce à quoi ressemble le système de hiérarchisation pour l’arrondissement de Hounslow, nous serons bien mieux placés pour en faire décisions informées.

«Il va sans dire que nous sommes impatients d’accueillir nos supporters dans notre nouvelle maison à Brentford lors de notre première saison de retour dans la capitale depuis plus de 20 ans.