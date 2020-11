La frappe déviée de Youri Tielemens et un superbe coup franc de Dries Mertens ont permis aux hôtes de reprendre le contrôle après 23 minutes, et la nation numéro un mondiale a survécu à une poussée de l’Angleterre en seconde période pour rester en tête du groupe à un match à jouer.

Southgate a persisté avec une formation 3-4-3 cette saison, estimant que l’Angleterre a besoin d’un «Plan B» plus compact contre les équipes de haut niveau.

Le système limite le nombre de joueurs attaquants que l’Angleterre peut aligner et, par extension, leur créativité.

Les trois arrières centraux de l’Angleterre ont été protégés par un milieu de terrain deux de Jordan Henderson et Declan Rice dans ce qui semblait être une approche trop défensive, même compte tenu de la qualité de la Belgique.

Il y a évidemment une logique à la prudence de Southgate.

(

Le côté de Southgate est tombé pour vaincre

/ AP)

Après un écart de neuf mois sans football international et une nouvelle équipe à partir de septembre, il serait irréaliste de s’attendre à ce que l’Angleterre joue comme une unité offensive cohésive et pleinement fonctionnelle.

Pourtant, il y avait beaucoup à remettre en question dans leur approche à Louvain.

En l’absence du couple blessé Marcus Rashford et Raheem Sterling, Southgate a laissé Jadon Sancho sur le banc et a commencé avec Jack Grealish et Mason Mount de chaque côté du capitaine Harry Kane.

Kane a excellé cette saison avec des coureurs rapides devant lui – notamment Heung-min Son à Tottenham – et ni Mount ni Grealish (aussi impressionnants soient-ils) n’ont offert de rythme et de pénétration derrière, en particulier contre un Belgique à un rythme trois.

“Il ne fait aucun doute que dans ce système, vous perdez un autre joueur créatif”, a déclaré Jamie Carragher sur un co-commentaire pour Sky Sports. “Vous devez avoir du rythme dans les trois premiers. Harry Kane vole à Tottenham parce qu’il a Son.”

Il y a eu des moments encourageants de jeu de liaison entre Kane et Grealish en particulier, mais tous les trois premiers semblaient les plus heureux de tomber dans le rôle étroit du n ° 10.

Southgate a répondu à la mi-temps en présentant Harry Winks pour Jordan Henderson – un échange à égalité qui ne semblait pas résoudre la racine des problèmes de l’Angleterre.

Les visiteurs se sont améliorés après l’intervalle, obligeant la Belgique à prendre le pied arrière et exposant les insuffisances de leur défense. Thomas Meunier a lutté contre la double menace de Grealish et du remplaçant Bukayo Saka, tandis que Kane a commencé à intimider son coéquipier des Spurs, Toby Alderweireld.

(

Kane était vivant

/ REUTERS)

À 20 minutes de la fin – et trois buts nécessaires – Southgate a finalement lancé les dés, présentant Dominic Calvert-Lewin et Sancho pour Mount et Kieran Trippier.

Même dans ce cas, Southgate a persisté avec le système plutôt que de passer à un 4-4-2 et Calvert-Lewin – l’un des avant-centres les plus purs de la Premier League – a joué sur le flanc droit, tandis que Sancho a fonctionné comme un arrière droit. .

L’instinct de Southgate pour le conservatisme à ce niveau est basé sur une logique solide – il suffit de regarder la façon dont la France de Didier Deschamp a remporté la Coupe du monde 2018 – mais on a l’impression que le manager de l’Angleterre se trompe actuellement et ne parvient pas à tirer parti des véritables forces de son équipe. .

Grealish éblouit … encore

(

Grealish a joué pour l'Angleterre

/ .)

Malgré le déficit précoce de l’Angleterre, Grealish a joué avec une joyeuse liberté, laissant la Belgique à la poursuite des ombres et clairement préoccupée par sa franchise et sa supercherie.

Il a été victime d’une faute à plusieurs reprises et son meilleur moment est arrivé à la fin de la seconde mi-temps, quand il a passé le ballon au-dessus de la tête de Meunier avec son talon, laissant le défenseur pour mort et essayant désespérément de le faire tomber.

Si des performances sublimes lors de matches amicaux contre le Pays de Galles et la République d’Irlande n’étaient pas une preuve suffisante de la qualité de Grealish à ce niveau, sa performance face à l’équipe de Roberto Martinez suffit sûrement à convaincre ses sceptiques restants et à mettre fin au débat sur son rôle pour l’Angleterre.

Avant cette pause internationale, il restait encore à se demander si Southgate choisirait le meneur de jeu Aston Villa.

Désormais, la seule question est de savoir où l’Angleterre devrait le jouer pour maximiser son talent.

Chilwell, dernier joueur anglais blessé

(

Chilwell est un souci pour Chelsea

/ .)

La relation entre les clubs de Premier League et le pays sera encore plus tendue si la blessure de Ben Chilwell s’avère grave.

L’arrière gauche de Chelsea a ralenti après 35 minutes en retenant le bas du dos dans une évolution inquiétante pour Southgate et le patron de Chelsea, Frank Lampard.

La blessure au genou de Joe Gomez, qui pourrait l’écarter pour la saison, a offert plus de munitions aux critiques du football international au cours de cette saison implacable, tandis que l’Angleterre a confirmé avant le coup d’envoi que Raheem Sterling avait également souffert d’un problème.

Pour Chilwell, une blessure lors de sa première apparition en Angleterre en un an serait particulièrement frustrante, après un beau début de vie à Chelsea après avoir rejoint le club avec une blessure au pied cet été. Cela a offert une autre opportunité à Bukayo Saka d’Arsenal, qui, à l’heure actuelle, est le principal prétendant à être le deuxième arrière gauche de l’Angleterre aux Euros de l’été prochain.