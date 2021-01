E

La ngland sera sans accessoires de premier choix Kyle Sinckler et Mako Vunipola après qu’Eddie Jones ait annoncé son équipe de 28 joueurs pour les Six Nations à venir.

Sinckler avait déjà été exclu du match d’ouverture contre l’Écosse à la suite d’une interdiction de deux matches pour avoir juré contre un arbitre alors qu’il jouait pour Bristol Bears, mais la RFU a déclaré qu’il pourrait encore être ajouté à l’équipe de Jones lorsqu’il purge cette interdiction.

Vunipola, quant à lui, manque une blessure mais achèvera sa cure de désintoxication dans la configuration anglaise.

Le duo non couronné Paolo Odogwu et Harry Randall obtiennent tous deux leurs premiers appels seniors tandis que Courtney Lawes revient de blessure.

L’équipe sera à nouveau dirigée par Owen Farrell, et cette même équipe qui sera conservée pour la durée du tournoi suite à un accord avec Premiership Rugby, la RFU et la Rugby Players Association.

En outre, Jones a nommé une équipe fantôme de 12 joueurs, qui subira les mêmes protocoles de test et comprend des personnalités telles que Jacob Umaga et Ali Crossdale, ainsi que Jonathan Joseph et Joe Marchant.

L’équipe se réunira pour la première fois à St George’s Park mercredi, mais sans l’entraîneur-chef Eddie Jones ou les assistants Simon Amor ou Matt Proudfoot après que Proudfoot ait été testé positif pour Covid et Jones et Amor ont été isolés en tant que contacts étroits.

Après avoir annoncé son équipe, Jones a déclaré: «Cela a été une équipe vraiment difficile à choisir et je sais qu’il y a beaucoup de joueurs déçus qui n’ont pas été sélectionnés.

«Nous sommes vraiment enthousiasmés par les joueurs que nous avons, c’est une équipe très dynamique et nous avons hâte de commencer la semaine prochaine.

«Nous sommes très reconnaissants à Premiership Rugby, aux clubs et à la RPA de nous avoir permis d’avoir 28 joueurs tout au long du tournoi, nous sommes très satisfaits du nombre et cela témoigne des relations croissantes entre toutes les parties.

«En fin de compte, notre objectif est de gagner les Six Nations et pour ce faire, nous devrons travailler dur, bien nous préparer chaque jour et prendre les choses comme elles viennent.

L’équipe des Six Nations d’Angleterre

Dos: Elliot Daly (Saracens, 47 sélections) Owen Farrell (Saracens, 88 sélections) George Ford (Leicester Tigers, 72 sélections) Ollie Lawrence (Worcester Warriors, 3 sélections) Max Malins (Bristol Bears, 3 sélections) Jonny May (Gloucester Rugby, 61 sélections) sélections) Paolo Odogwu (Wasps, non plafonnée) Harry Randall (Bristol Bears, non plafonnée) Dan Robson (Wasps, 7 sélections) Henry Slade (Exeter Chiefs, 34 sélections) Anthony Watson (Bath Rugby, 46 sélections) Ben Youngs (Leicester Tigers, 104 casquettes)

Attaquants: Luke Cowan-Dickie (Exeter Chiefs, 26 sélections) Tom Curry (Sale Sharks, 28 sélections) Ben Earl (Bristol Bears, 8 sélections) Ellis Genge (Leicester Tigers, 23 sélections) Jamie George (Saracens, 54 sélections) Jonny Hill (Exeter Chiefs, 4 sélections) Maro Itoje (Saracens, 43 sélections) Joe Launchbury (Wasps, 69 sélections) Courtney Lawes (Northampton Saints, 85 sélections) Joe Marler (Harlequins, 72 sélections) Beno Obano (Bath Rugby, non plafonnée) Will Stuart (Bath Rugby, 8 sélections) Sam Underhill (Bath Rugby, 22 sélections) Billy Vunipola (Saracens, 56 sélections) Harry Williams (Exeter Chiefs, 18 sélections) Mark Wilson (Newcastle Falcons, 19 sélections)

Escouade de l’ombre Charlie Atkinson (Wasps, non plafonné) Ali Crossdale (Saracens, non plafonné) Tom Dunn (Bath Rugby, 3 sélections) Charlie Ewels (Bath Rugby, 17 sélections) George Furbank (Northampton Saints, 3 sélections) Joe Heyes (Leicester Tigers, non plafonné) Jonathan Joseph (Bath Rugby, 54 sélections) Joe Marchant (Harlequins, 4 sélections) George Martin (Leicester Tigers, non plafonné) Alex Mitchell (Northampton Saints, non plafonné) Jacob Umaga (Wasps, non plafonné) Jack Willis (Wasps, 2 sélections)