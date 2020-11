Peu importe ce qu’ils disent en Allemagne, l’ailier anglais et la cible de Manchester United n’ont montré aucun problème de forme ou de confiance lors d’une nuit où il tourmentait les jambes et les esprits irlandais.

Il n’était pas seul dans une équipe des Trois Lions pleine de menaces sous la forme des exceptionnels Jack Grealish, Reece James et Bukayo Saka dans une victoire 3-0.

L’Irlande a eu un temps torride pour résister à la pression presque implacable du riche éventail de talents de l’Angleterre.

Mais Sancho est celui qui est entré dans cette dernière pause internationale face à des questions sur ses performances pour le Borussia Dortmund cette saison, les médias allemands le décrivant comme un «enfant à problèmes» suite à son échec à obtenir un transfert à United cet été.

Il n’y avait aucune preuve de cela à Wembley – juste du talent suprême qui l’a vu s’imposer comme l’un des joueurs les plus recherchés du football mondial.

Cela n’a jamais été mieux démontré qu’avec son but à la 31e minute pour donner une avance de 2-0 à l’Angleterre.

Harry Maguire avait déjà entamé le processus de rédemption après son carton rouge contre le Danemark le mois dernier en dirigeant l’équipe de Gareth Southgate. Mais la frappe de Sancho – après avoir été glissée par Grealish à gauche – était un moment de pure qualité.

Avec une foule de chemises blanches devant lui et peu de vue du but, il a laissé tomber une épaule, a coupé son pied droit et a fouetté un tir bas et curling devant le plongeon de Darren Randolph.

C’était le type de réponse que fournissent les meilleurs joueurs lorsque des doutes sont lancés dans leur direction. Le type de réponse pour faire taire les critiques quand il revient en Bundesliga.

Sancho incarne le type de joueur aventureux et libre d’esprit que Southgate construit sa dernière équipe d’Angleterre.

Grealish correspond également à cette description. Et c’est une mesure de la profondeur de la force à la disposition du pays qu’un front trois qui comprenait également Dominic Calvert-Lewin pourrait être complètement démantelé lors du prochain match de l’Angleterre contre la Belgique dimanche.

À condition qu’ils soient tous en forme, Southgate pourrait aligner les trois premiers de Harry Kane, Raheem Sterling et Marcus Rashford.

Mais ce fut une nuit où les «doublés» ont revendiqué leurs droits.

Grealish frappe sûrement à la porte pour plus d’action. Un joueur qui semble construit pour la scène internationale.

Southgate a contourné la soi-disant rivalité entre lui et Mason Mount en les nommant tous les deux dans sa formation de départ.

Alors que Mount et Harry Winks étaient responsables de tourner la vis lors de leurs passes vers l’avant, ce sont Grealish, Sancho et les ailiers Saka et James qui ont laissé les défenseurs irlandais étourdis par leurs courses sinueuses.

L’esprit et les jambes des visiteurs étaient épuisés alors qu’ils tentaient de repousser une attaque après l’autre.

Comme si la menace de Grealish et Sancho ne suffisait pas, les chevauchements de James et Saka ne faisaient qu’aggraver la pression.

Et quand Cyrus Christie a traîné une jambe fatiguée alors que Saka le dépassait 10 minutes après le début de la seconde période, c’était le résultat d’être constamment obligé de battre en retraite.

L’arbitre Carlos del cerro Grande a indiqué l’endroit et Calvert-Lewin a intensifié le penalty dans le coin supérieur.

C’était un soulagement pour l’Irlande lorsque Southgate a commencé à annoncer les changements – mais l’introduction de Phil Foden, par exemple, ne faisait que souligner la profondeur du talent offensif de cette génération de joueurs anglais.