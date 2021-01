E

La série de tests de la ngland contre le Sri Lanka s’est rapprochée de deux étapes importantes vendredi, alors que les touristes sont sortis indemnes d’une autre série de tests Covid-19 et que du cricket a éclaté sous la forme d’un échauffement intra-équipe entre les équipes dirigées par Joe Root et Jos Buttler.

Mais il y avait d’autres bonnes nouvelles du camp des touristes. L’entraîneur au frappeur Jacques Kallis, qui s’est rendu au Sri Lanka sur un vol commercial depuis son Afrique du Sud natale, a donc dû passer plus de temps en isolement, a pu rejoindre l’équipe pour la première fois vendredi.

Et Chris Woakes, qui s’isolait en raison d’être un contact étroit de Moeen, devrait également être libéré de sa chambre pour la première fois samedi et pourra s’entraîner. Woakes a maintenant passé quatre tests Covid – un avant de quitter l’Angleterre et trois depuis son arrivée au Sri Lanka.

Les hôtes reviennent d’Afrique du Sud, où ils ont perdu 2-0, vendredi et entreront directement dans une autre bulle bio-sécurisée. Sur le terrain de Hambantota, où l’action n’était guère plus qu’un exercice pour parcourir des kilomètres en jambes, Team Root a bien tenu le dessus. Leur capitaine a marqué un 74 invaincu sur 117 balles, un 51 avec Zak Crawley (46 sur 79) et un 95 ininterrompu avec Dan Lawrence (46 sur 66).

en relation

Les prévisions météorologiques étant incertaines pour le deuxième et dernier jour du match, l’Angleterre a choisi de terminer chaque manche après 50 overs. Team Root a amassé 184 points pour deux avant de se retrouver coincé dans le premier ordre de Team Buttler, trois des six premiers attendus d’Angleterre se situant à moins de trois reprises.

Ollie Robinson a attrapé Dom Sibley au deuxième glissement, puis Jimmy Anderson a fait rattraper Jonny Bairstow et a lancé le vice-capitaine anglais Buttler à travers la porte en balles successives. Sam Curran a déterré une balle de triplé mais a été joué par Robinson peu de temps après.

Ben Foakes a été limogé par Jack Leach, qui jouera un rôle clé en l’absence de Moeen la semaine prochaine mais n’a pas joué pour l’Angleterre depuis plus d’un an, avec une belle prestation qui a dépassé le bord extérieur pour le battre. Cela a amené Ollie Pope dans le creux. Le batteur de Surrey ne devrait pas être disponible avant les tests en Inde le mois prochain, mais il intensifie sa rééducation après la deuxième opération majeure de l’épaule de sa carrière.

Leach a également renvoyé Dom Bess, ce qui a vu Sibley revenir dans le pli. Après 17 overs, Team Buttler avait boité à 56 pour six.

Ils étaient 91 pour six au thé, 30 overs dedans, avec Pope sur 39 et Sibley frappant 12 à la deuxième tentative.

La performance de Lawrence, qui devrait faire ses débuts à partir de No5 la semaine prochaine, était particulièrement encourageante. Il est venu au pli après que Bess ait attrapé James Bracey à mi-course, et que le fileur de jambe Mason Crane ait attrapé Crawley derrière le bord inférieur.

La forme de recherche de racines est également agréable pour l’Angleterre, avec Pope, Rory Burns et Ben Stokes tous absents pour cette étape de leur longue aventure sous-continentale.