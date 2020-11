E

La ngland aura une chance de remporter la première Coupe des nations d’automne à Twickenham dimanche prochain. Ils sont là après avoir remporté une septième victoire consécutive, cette fois par 24 points à 13 sur une équipe du Pays de Galles animée à Llanelli.

C’était un bras de fer d’un jeu. Les essais dans chaque mi-temps de Henry Slade et Mako Vunipola – sa première pour l’Angleterre depuis 2014 – et la botte d’Owen Farrell ont mené l’Angleterre à la victoire. La marge de victoire aurait pu être plus grande, en effet Farrell a raté trois fois le départ, coûtant huit points à l’Angleterre. Ils ont montré un peu plus d’ambition en attaque que ces derniers temps, mais encore une fois, c’était une victoire construite sur la défense – même si cette défense et cette discipline n’étaient pas tout à fait au niveau brutal qu’elles avaient été contre l’Irlande le week-end dernier.

Même en cas de défaite, le Pays de Galles a été bien meilleur qu’il ne l’a été récemment, apportant une plus grande intensité physique, avec Jim Botham un garçon occupé, mais avait l’air guindé en attaque pendant une grande partie du match et a été complètement battu sur le coup franc. Leurs accessoires de départ ont été retirés au début de la seconde période, mais l’Angleterre a quand même remporté des pénalités à la mêlée.

En première mi-temps, l’Angleterre avait l’air plus à l’aise avec le ballon en main (à la fois plus confortables que le Pays de Galles et plus confortables qu’elles ne le paraissaient depuis le printemps), se déchargeant bien et passant plus facilement. George Ford est devenu une menace courante, et Owen Farrell et Henry Slade semblaient libérés étant une position plus éloignée. Ils ont profité de 65% de la possession en première mi-temps, contrairement à leur masterclass défensive d’une victoire la semaine dernière.

Le jeu de coups de pied de l’Angleterre a cependant mis un certain temps à s’installer. Après que Farrell ait raté un simple penalty, le Pays de Galles a ouvert le score d’une manière étrange. L’arracheur de Slade a été embrouillé par Dan Biggar, qui a donné un coup de pied juste au moment où le ballon semblait pouvoir dériver en touche. Johnny Williams a battu Ford pour lui donner un autre hack et atterrir.

(.)

Comme pour insister sur le point dont l’Angleterre avait besoin pour ranger ses coups de pied, Ford a lancé le redémarrage directement en touche.

Ils se sont ressaisis pour répondre presque immédiatement avec un bel essai en équipe. Sam Underhill a cassé la ligne et s’est déchargé sur Kyle Sinckler, qui s’est retrouvé à quelques mètres. De là, l’Angleterre s’est déployée à gauche avec Farrell nourrissant de manière désintéressée Slade pour marquer largement. Encore une fois, Farrell a raté son coup de pied.

Biggar en a raté un aussi, à distance mais devant les poteaux, avant que Farrell ne décroche trois points pour mettre l’Angleterre en tête. Ils étaient d’un bon rapport qualité-prix, car ils dominaient la mêlée puis le maul. Alors que la mi-temps tirait à sa fin, une autre pénalité de mêlée – encore une fois, contre Samson Lee sur la tête droite – a donné à Farrell la chance d’étendre cette avance à quatre points, ce qu’il a dûment fait.

Il était encore temps avant la pause pour le Pays de Galles de faire une incursion dans les 22 de l’Angleterre, seulement pour Tom Curry de trouver un chiffre d’affaires vital pour mettre fin à la mi-temps.

(PA)

En seconde période, le Pays de Galles est devenu plus à l’aise sur le ballon. L’Angleterre a marqué en premier, avec Vunipola s’appuyant sur l’excellent travail de chaque membre de la rangée arrière pour se regrouper, puis Biggar a ramené la marge à seulement cinq points avec deux pénalités.

Mais Farrell a eu plus d’occasions du tee, en faisant deux et en manquant une, pour mettre le jeu au-delà du Pays de Galles. L’Angleterre, n’ayant jamais tout à fait affirmé sa domination, en avait simplement trop.

La Coupe des Nations d’automne sera disponible en streaming sur Amazon Prime Video à partir du 13 novembre. Entrez dans l’action en vous abonnant à Amazon Prime. Il coûte 7,99 £ par mois, 79 £ par an ou essayez un essai gratuit de 30 jours.