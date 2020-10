L’animateur du Fiancé de 90 jours, Shaun Robinson, révèle pourquoi Paul Staehle et Karine Martins étaient absents de la première partie des retrouvailles de la saison et s’ouvrent sur la décision de TLC de ne pas avoir à participer en couple cette année à une interview avec Entertainment Tonight. La saison a été difficile pour Staehle et Martins, qui ont quitté le Brésil pour que le natif du Kentucky, 37 ans, puisse trouver un emploi pour subvenir aux besoins de sa femme, 24 ans, et de leur fils d’un an, Pierre.

Citant son casier judiciaire comme la raison pour laquelle il avait du mal à trouver un emploi, Staehle a déçu à plusieurs reprises Martins en ne lui offrant pas la vie qu’il avait promise, tandis que la mère d’un enfant rencontrait un avocat spécialisé en immigration pour voir si elle pouvait rentrer chez elle. Brésil avec Pierre seule. À la fin du tournage de la saison, les choses ont empiré pour le couple et les deux ont reçu des ordonnances de protection d’urgence contre l’autre. Un juge a rejeté les ordonnances de protection d’urgence émises des deux côtés le 16 septembre à la demande des requérants, selon des documents judiciaires obtenus mercredi par Us Weekly.

Robinston a dit à ET avant la deuxième partie du tell-all que le réseau voulait donner à Staehle et Martins “de l’espace”, au milieu de leurs difficultés conjugales et juridiques. “Ouais, tu sais que la situation entre Paul et Karine est très compliquée et sensible, alors quand nous étions sur le point de faire le tout dire, leur situation était très fraîche, et nous voulions donc leur donner l’espace pour vraiment travailler. ça », dit-elle.

En juillet, Martins a allégué dans sa déclaration écrite au tribunal que son mari l’avait violée et lui avait refusé sa carte verte afin qu’elle ne puisse pas quitter le pays avec leur fils. “Je suis terrifiée qu’il me fasse du mal ou blesse mon fils parce que j’ai fui (sic) loin de lui et j’ai même peur de retourner au Brésil maintenant parce qu’il peut aller au Brésil et nous faire du mal”, écrivait-elle à l’époque. Martins a également affirmé qu’elle était sous surveillance et interdite de quitter la maison, ainsi que des accusations selon lesquelles Staehle l’avait forcée à boire de l’alcool. Dans sa propre demande d’ordonnance de protection, Staehle a affirmé que Martins avait mis du verre dans sa nourriture et l’avait «agressé».

Staehle’s a ensuite affirmé en août que Martins était enceinte du deuxième enfant du couple séparé. «J’ai dû doubler ma thérapie pour faire face à cette folie», écrivait-il à l’époque sur Instagram Stories. “Sa motion contre moi avec de fausses allégations est pour une ordonnance de non-communication de 3 ans contre moi et mes deux enfants. Pension alimentaire et pension alimentaire pour enfants. Mais je ne peux pas du tout la voir ni mes enfants.”