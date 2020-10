Card Sharks est de retour pour une deuxième saison avec l’hôte Joel McHale, qui a apporté son humour de marque au travail l’année dernière. Dans un clip de l’épisode suivant, McHale a révélé à quelle célébrité «peu attrayante» il avait été comparé dans le passé. Nouveaux épisodes de Card Sharks diffusés sur ABC les dimanches à 22 h HE.

Dans un aperçu exclusif de PopCulture, McHale a demandé à un concurrent combien de personnes pensaient que quelqu’un leur avait dit qu’ils ressemblaient à une célébrité peu attrayante. La première candidate a déclaré qu’elle avait été comparée à Oprah Winfrey ou à la chanteuse India.Arie. McHale a déclaré qu’on lui avait dit qu’il ressemblait à l’acteur de Billions Paul Giamatti. «Ce sont de belles personnes», a déclaré McHale. “Ils sont beaux. Je n’ai juste pas l’impression de leur ressembler”, a répondu le concurrent.

La renaissance de Card Sharks d’ABC est revenue le 19 octobre et la production a été suspendue au cours de l’été en raison de la pandémie de coronavirus. Dans une interview avec PopCulture, McHale a noté que l’émission était l’une des premières à revenir devant les caméras à Hollywood. Le personnel du salon a été placé dans des «zones» séparées pour aider à limiter les interactions entre les départements. Il y a eu un faux positif pendant la production, ce qui a entraîné le retrait d’un groupe entier du studio. Depuis lors, la production s’est déroulée sans encombre.

“Le protocole a fonctionné, et tout le monde était en sécurité, et nous avons testé tous les jours, donc cela a fonctionné. Cela me rend heureux parce que je veux travailler et retourner au travail et je veux que l’industrie du divertissement continue parce que sans elle, je serai sans ressources », a plaisanté McHale. “Maintenant, je m’engage pour faire des émissions et des films, et ils ont tous tous les protocoles en place. Alors, c’est génial.”

Les nouveaux épisodes n’ont pas non plus d’audience. Au début, cela a pris du temps à McHale pour s’y habituer, mais il l’a finalement fait. “Nous avons permis à chaque joueur d’avoir deux ou trois membres de sa famille – ils sont dans leur bulle et parfois ils ont compensé tout un public, et cela m’a en fait permis de parler directement à tous”, a expliqué McHale.

Card Sharks fait partie d’une vague de jeux télévisés aux heures de grande écoute relancés pour ABC, qui diffuse également de nouvelles éditions de Supermarket Sweep, Celebrity Family Feud et Match Game. Bien que le format de McHale’s Card Sharks ne soit pas trop différent de la série originale qui a fait ses débuts en 1978, il y a quelques changements. “Je pense qu’il y a beaucoup plus de comédie – comme, dans les anciens, ils volent à travers les jeux, et ils ne font que match après match après match après match”, a déclaré McHale à PopCultue à propos de la reprise du nouveau jeu télévisé. “Et l’argent que nous donnons est beaucoup plus important.”