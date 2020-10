L’animateur de Fox News, Bret Baier, a défendu mardi la décision du réseau de diffuser le discours de campagne de l’ancien président Barack Obama au milieu des critiques du président Donald Trump. Obama avait prononcé un discours d’Orlando, en Floride, exprimant son soutien au candidat démocrate à la présidence Joe Biden et avait offert une condamnation du président en exercice actuel. Le discours avait été diffusé en direct sur Fox News, qui diffusait également les discours de campagne de Trump et Biden le même jour.

Après avoir pris connaissance de l’émission, cependant, Trump s’était adressé à Twitter pour critiquer le réseau, écrivant que «la plus grande différence entre maintenant et 2016 est [Fox News]”C’est que” c’est un tout autre accord. “Le président a ajouté que malgré cette différence, sa campagne” se porte beaucoup mieux, avec des foules plus importantes et encore plus (beaucoup!) d’enthousiasme “qu’elle ne l’avait fait en 2016.

Avant que Baier ne quitte les ondes mardi soir, le présentateur du Special Report a repoussé la condamnation du président, soulignant que Fox News diffusait des discours de Trump, Biden et Obama. Il a dit que “c’est ce que nous faisons pour couvrir équitablement une élection importante”. Commençant son discours en notant que les téléspectateurs avaient regardé le discours de campagne de Trump à Salem, Wisconsin pendant “près de 42 minutes”, Baier a déclaré que Fox News vous avait également “présenté son discours à Lansing, Michigan, en direct plus tôt dans la journée”. Le président a organisé plusieurs rassemblements chaque jour dans une ultime poussée avant les élections.

“Nous vous avons également présenté les discours en direct de Joe Biden à Warm Springs et à Atlanta, en Géorgie, et le discours de l’ancien président Obama à Orlando, en Floride. Tous ces discours ont été diffusés en direct sur Fox News Channel plus tôt dans la journée”, a-t-il ajouté, selon The Hill. “C’est ce que nous faisons pour couvrir équitablement une élection importante. Juste, équilibré et sans peur. Nous sommes à sept jours de la nuit des élections. l’évolution politique en mouvement. “

Le média note que Fox News était le seul grand réseau à diffuser en direct les discours de Trump, Biden et Obama. Trump, quant à lui, n’a pas répondu à Baier, bien qu’il se soit adressé à Twitter pour se vanter de la taille de la foule lors de ses rassemblements électoraux par rapport à ceux des rassemblements organisés par Biden et Obama. De nombreux utilisateurs de Twitter ont cependant noté que Biden et Obama appliquaient des directives plus strictes au milieu de la pandémie de coronavirus.